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24.06.2026 в 06:10

Илон Маск перестал быть триллионером

Но все равно остается самым богатым человеком мира

Состояние Илона Маска опустилось ниже отметки в $1 трлн. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, капитал предпринимателя сейчас оценивается в $957 млрд, что на $118 млрд меньше по сравнению с недавним пиковым значением.

Статус первого в мире триллионера Маск получил 12 июня после роста стоимости акций SpaceX. Однако удержать эту отметку ему удалось менее двух недель.

Одной из причин снижения состояния стало падение котировок SpaceX, которые за последние дни потеряли 17,13% стоимости. Давление на акции оказало объявление о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта.

Дополнительным фактором стало снижение стоимости акций Tesla. С 16 июня бумаги компании на бирже Nasdaq подешевели на 4,14%, что также отразилось на состоянии ее крупнейшего акционера.

Несмотря на снижение капитала, Маск остается самым богатым человеком мира и сохраняет значительный отрыв от других участников рейтинга миллиардеров.

Ранее в Oxfam подсчитали, что суммарное благосостояние долларовых миллиардеров мира выросло на 16% за 2025 год, достигнув $18,3 трлн.

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