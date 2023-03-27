СтопСнято: Yes, Today! Film рассказали о съёмках ролика «Газ Соболь NN» на улицах Москвы

Есть продукты, которые аудитория воспринимает стереотипно. Мороженое — детям, цветы — женщинам, автомобили «Газ» — тем, кто перевозит грузы. В этот раз бренд «Дистрибьютор коммерческой автомобильной техники Газ» создал нетипичный для себя продукт — машину «Соболь NN», на которой комфортно передвигаться и по дорогам мегаполиса. Это предстояло показать в ролике студии видеопродакшена Yes, Today! Film. О съёмках рекламы Sostav рассказал исполнительный продюсер Алексей Верховых.

С чем предстояло работать

«Дистрибьютор коммерческой автомобильной техники Газ» — российская автомобилестроительная компания с головным офисом в Нижнем Новгороде. В конце 2022 года производителю предстояло выпустить на рынок новый продукт — компактный фургон для большого города «Соболь NN». Машину разработали в двух модификациях: грузовой и пассажирской. Грузовой — с отсеком для перевозки груза и доставки разных товаров, пассажирский — для больших семей и компаний, с местами для сидения.

Перед нами стояла задача снять видеоролик, в основе которого — слоган «Город — это я». Идея заключалась в том, что новый автомобиль «Соболь NN» подходит не только для бизнеса и перевозок, но и для больших семей, которые активно перемещаются по мегаполису. Важно было продемонстрировать его компактность и манёвренность, умение справляться с любыми городскими препятствиями и действовать даже в ограниченном пространстве.

Ролик был призван продемонстрировать новое позиционирование продукта и «зацепить» три аудитории.

Владельцев малого и среднего бизнеса в сфере городских перевозок.

Представителей компаний e-commerce. Эти организации часто используют фургоны такого класса, но европейские автопроизводители в 2022 году ушли с российского рынка, что открыло перспективы для нового продукта бренда «Газ».

Семейных людей, которым нужен комфортный и безопасный автомобиль для поездок по городу с детьми.

Рекламу мы планировали размещать на наружных экранах в разных городах, рекламных панелях в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи, в телеэфире и социальных сетях.

Съёмка крупным планом: павильон длиной 3 км, залитый водой

При разработке сценария наша команда сделала акцент на самом автомобиле: на том, как гармонично он взаимодействует с городской средой и какие возможности даёт владельцам.

Один съёмочный день проходил на улице. Мы смогли поймать солнечный день и снять эффектное движение машины по столице. На второй и третий день команда переместились в павильон длиной 3 тыс. м. Внутри мы построили площадку для экспериментов, чтобы продемонстрировать преимущества нового «Соболя». Например, там была полоса препятствий, собранная из «лежачих полицейских». Она помогла показать качество подвески.

Выполняли и полицейский разворот. Чтобы трюк выглядел максимально эффектно, мы вылили на пол около 17 м³ воды, чтобы он стал похожим на зеркало. В павильоне весь день стояла лужа по щиколотку высотой. Не самые комфортные условия для работы, зато каскадёру удалось впечатляющее скольжение, а затем мы получили дополнительный кадр с красивой пробуксовкой задних колес. На третий день в том же павильоне мы снимали элементы автомобиля.

В ролике было особенно важно подчеркнуть, что «Соболь NN» — это не только удобный фургон для перевозки грузов, но семейный городской автомобиль. Мы сделали это за счёт выбора локаций: машина едет по узким улицам и легко паркуется, занимая не больше места, чем легковая. Кроме того, мы показали в одном кадре две модификации нового «Соболя»: грузовую и пассажирскую. А при съёмках в павильоне наша команда поместила в фургон разные предметы — от бетонных блоков и коробок до удочек и корзин для пикника. Так удалось продемонстрировать универсальность и удобство автомобиля.

Параллельно со съёмками мы провели фотосессию для каталога «Группы Газ» в двух локациях: студии с крутящимся полом и ЖК «Зиларт». С помощью фотографий в современном жилом комплексе мы ещё раз подчеркнули, что «Соболь NN» — оптимальное решение для большого города.

Результат: три рекламных продукта

Нашей команде удалось динамично и ярко показать главные особенности автомобиля «Соболь NN»: его компактность и вместительность, манёвренность, современный дизайн, удобство для водителя и пассажиров.

На выходе клиент получил сразу три рекламных продукта:

бизнес-версию ролика длительностью около четырёх минут, которая максимально раскрывает УТП и показывает все нюансы новой модели;

динамичную режиссёрскую версию ролика на 45 секунд, которая работает на имидж бренда и продукта;

фотосессию для продуктового каталога с кадрами как в студии, так и в стильном ЖК на улице.

Анастасия Артемьева, бренд-менеджер «Дистрибьютора коммерческой автомобильной техники Газ»: Нам нужен был ролик, который покажет все преимущества нового перспективного продукта компании — фургона «Соболь NN». Это красивый, харизматичный и инновационный автомобиль. Мы рассматривали много разных идей этого ролика, и ребята из Yes, Today! Film предложили оптимальное решение. В итоге они сумели создать ролик, который не только решил все наши задачи, но и впечатлил нас. Это тот случай, когда результат превзошел ожидания.

Команда проекта

Режиссёр: Артём Жданов

Оператор-постановщик: Миша Сенин

Каскадёры: Сергей Соколов, Никита Жиров, Тимур Гималиев

Режиссёр монтажа: Николай Иванов, Андрей Фоменко

Специалист по созданию графики: Евгений Немец

Исполнительный продюсер: Алексей Верховых

Линейные продюсеры: Даниил Васильев, Анастасия Вето

Второй режиссёр: Денис Волков

Художник-постановщик: Андрей Корешков

Ассистент художника-постановщика: Сергей Шугуров

Гафер: Евгений Баранов

Бэкстейдж-видео: Антон Чернов, Юрий Вавилкин

Директор съёмочной площадки: Даниил Васильев

Стилист: Наталья Уралева

Администраторы: Андрей Королёв, Диана Ряхимова, Максим Майстепанов

Рентал: Maddog

Фокуспуллер: Василий Трускалов, Глеб Ромащенко

Механик камеры: Эрих Дик

Фотограф в студии: Алексей Ионов

Гафер: Андрей Слепнев

Свет: БиБ



Студия ретуши: Crossproduction

Клиент

Директор департамента маркетинга и развития продаж: Михаил Бахтарин

Руководитель департамента креатива и стратегии: Надежда Калинина

Бренд Менеджер: Анастасия Артемьева

Начальник отдела стратегии: Артем Соломонов

Арт-директор: Антон Вильшин