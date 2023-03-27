СтопСнято: Yes, Today! Film рассказали о съёмках ролика «Газ Соболь NN» на улицах Москвы

Есть продукты, которые аудитория воспринимает стереотипно. Мороженое — детям, цветы — женщинам, автомобили «Газ» — тем, кто перевозит грузы. В этот раз бренд «Дистрибьютор коммерческой автомобильной техники Газ» создал нетипичный для себя продукт — машину «Соболь NN», на которой комфортно передвигаться и по дорогам мегаполиса. Это предстояло показать в ролике студии видеопродакшена Yes, Today! Film. О съёмках рекламы Sostav рассказал исполнительный продюсер Алексей Верховых.
С чем предстояло работать
«Дистрибьютор коммерческой автомобильной техники Газ» — российская автомобилестроительная компания с головным офисом в Нижнем Новгороде. В конце 2022 года производителю предстояло выпустить на рынок новый продукт — компактный фургон для большого города «Соболь NN». Машину разработали в двух модификациях: грузовой и пассажирской. Грузовой — с отсеком для перевозки груза и доставки разных товаров, пассажирский — для больших семей и компаний, с местами для сидения.
Перед нами стояла задача снять видеоролик, в основе которого — слоган «Город — это я». Идея заключалась в том, что новый автомобиль «Соболь NN» подходит не только для бизнеса и перевозок, но и для больших семей, которые активно перемещаются по мегаполису. Важно было продемонстрировать его компактность и манёвренность, умение справляться с любыми городскими препятствиями и действовать даже в ограниченном пространстве.
Ролик был призван продемонстрировать новое позиционирование продукта и «зацепить» три аудитории.
- Владельцев малого и среднего бизнеса в сфере городских перевозок.
- Представителей компаний e-commerce. Эти организации часто используют фургоны такого класса, но европейские автопроизводители в 2022 году ушли с российского рынка, что открыло перспективы для нового продукта бренда «Газ».
- Семейных людей, которым нужен комфортный и безопасный автомобиль для поездок по городу с детьми.
Рекламу мы планировали размещать на наружных экранах в разных городах, рекламных панелях в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи, в телеэфире и социальных сетях.
Съёмка крупным планом: павильон длиной 3 км, залитый водой
При разработке сценария наша команда сделала акцент на самом автомобиле: на том, как гармонично он взаимодействует с городской средой и какие возможности даёт владельцам.
Один съёмочный день проходил на улице. Мы смогли поймать солнечный день и снять эффектное движение машины по столице. На второй и третий день команда переместились в павильон длиной 3 тыс. м. Внутри мы построили площадку для экспериментов, чтобы продемонстрировать преимущества нового «Соболя». Например, там была полоса препятствий, собранная из «лежачих полицейских». Она помогла показать качество подвески.
Выполняли и полицейский разворот. Чтобы трюк выглядел максимально эффектно, мы вылили на пол около 17 м³ воды, чтобы он стал похожим на зеркало. В павильоне весь день стояла лужа по щиколотку высотой. Не самые комфортные условия для работы, зато каскадёру удалось впечатляющее скольжение, а затем мы получили дополнительный кадр с красивой пробуксовкой задних колес. На третий день в том же павильоне мы снимали элементы автомобиля.
В ролике было особенно важно подчеркнуть, что «Соболь NN» — это не только удобный фургон для перевозки грузов, но семейный городской автомобиль. Мы сделали это за счёт выбора локаций: машина едет по узким улицам и легко паркуется, занимая не больше места, чем легковая. Кроме того, мы показали в одном кадре две модификации нового «Соболя»: грузовую и пассажирскую. А при съёмках в павильоне наша команда поместила в фургон разные предметы — от бетонных блоков и коробок до удочек и корзин для пикника. Так удалось продемонстрировать универсальность и удобство автомобиля.
Параллельно со съёмками мы провели фотосессию для каталога «Группы Газ» в двух локациях: студии с крутящимся полом и ЖК «Зиларт». С помощью фотографий в современном жилом комплексе мы ещё раз подчеркнули, что «Соболь NN» — оптимальное решение для большого города.
Результат: три рекламных продукта
Нашей команде удалось динамично и ярко показать главные особенности автомобиля «Соболь NN»: его компактность и вместительность, манёвренность, современный дизайн, удобство для водителя и пассажиров.
На выходе клиент получил сразу три рекламных продукта:
- бизнес-версию ролика длительностью около четырёх минут, которая максимально раскрывает УТП и показывает все нюансы новой модели;
- динамичную режиссёрскую версию ролика на 45 секунд, которая работает на имидж бренда и продукта;
- фотосессию для продуктового каталога с кадрами как в студии, так и в стильном ЖК на улице.
Анастасия Артемьева, бренд-менеджер «Дистрибьютора коммерческой автомобильной техники Газ»:
Нам нужен был ролик, который покажет все преимущества нового перспективного продукта компании — фургона «Соболь NN». Это красивый, харизматичный и инновационный автомобиль. Мы рассматривали много разных идей этого ролика, и ребята из Yes, Today! Film предложили оптимальное решение. В итоге они сумели создать ролик, который не только решил все наши задачи, но и впечатлил нас. Это тот случай, когда результат превзошел ожидания.
Команда проекта
Режиссёр: Артём Жданов
Оператор-постановщик: Миша Сенин
Каскадёры: Сергей Соколов, Никита Жиров, Тимур Гималиев
Режиссёр монтажа: Николай Иванов, Андрей Фоменко
Специалист по созданию графики: Евгений Немец
Исполнительный продюсер: Алексей Верховых
Линейные продюсеры: Даниил Васильев, Анастасия Вето
Второй режиссёр: Денис Волков
Художник-постановщик: Андрей Корешков
Ассистент художника-постановщика: Сергей Шугуров
Гафер: Евгений Баранов
Бэкстейдж-видео: Антон Чернов, Юрий Вавилкин
Директор съёмочной площадки: Даниил Васильев
Стилист: Наталья Уралева
Администраторы: Андрей Королёв, Диана Ряхимова, Максим Майстепанов
Рентал: Maddog
Фокуспуллер: Василий Трускалов, Глеб Ромащенко
Механик камеры: Эрих Дик
Фотограф в студии: Алексей Ионов
Гафер: Андрей Слепнев
Свет: БиБ
Студия ретуши: Crossproduction
Клиент
Директор департамента маркетинга и развития продаж: Михаил Бахтарин
Руководитель департамента креатива и стратегии: Надежда Калинина
Бренд Менеджер: Анастасия Артемьева
Начальник отдела стратегии: Артем Соломонов
Арт-директор: Антон Вильшин