Как «Альфа-Банк» снял манифест о предпринимателях без генеративной графики

В октябре 2026 года «Альфа-Банк» запустил рекламную кампанию с имиджевым роликом о предпринимателях. В центре сюжета — реальные владельцы бизнеса, а вокруг них — вода, огонь, песок, снег и масштабные декорации. Вместо компьютерной генерации съемочная команда выбрала физические эффекты и ручную работу. Рассказываем, как собирали проект, почему связали разные виды бизнеса со стихиями и что сами герои увидели в этой истории.

Не про банковские продукты, а про людей «Вы все делаете не так. Продолжайте» — так звучит основа рекламного манифеста. Вместо привычного рассказа о финансовых услугах команда решила показать людей, которые развивают собственное дело и принимают решения по-своему.

Денис Осин, директор малого и микробизнеса «Альфа-Банка»: В этот раз ролик не продуктовый. Он не про расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и даже не про кредиты. Он про предпринимателей и роль «Альфа-Банка» в их жизни.

В кадре появились шесть предпринимателей из разных сфер: Леонид Демин, основатель производителя кованых дисков Power Wheels; Карина Клюева, основательница бренда одежды «Деловая»; Александр Павленко, основатель бренда авторской мебели Rolewood; Галина и Лидия Андреевы, основательницы производства замороженных продуктов FrozenGood; Мария Шнайдер, основательница туристической компании Kamchatka Freeride Community; Екатерина Фомичева, основательница цветочного проекта «Ласточка».

Пятеро из шести героев участвовали в Фонде немалого бизнеса. По словам Осина, победители получали поддержку и продвижение своего дела в родных городах. Теперь их истории объединили в одном ролике.

Для банка это возможность рассказать о предпринимателях не через перечень услуг, а через их собственный опыт. Для съемочной команды — задача найти общий визуальный язык для совершенно разных занятий.

Тимур Зулкарнаев, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов «Альфа-Банка»:



Нам было важно не только рассказывать о преимуществах продукта, но и сформировать эмоциональную связь с аудиторией. Мы хотим, чтобы предприниматели видели в Альфа-Банке бренд, который разделяет их ценности и понимает специфику их пути.

Когда каждый бизнес становится стихией

В ролике каждый герой оказывается в отдельном пространстве, связанном с его деятельностью. Здесь предприниматель не просто рассказывает о своем деле: окружающая среда становится частью истории.

Например, для сцены с Кариной Клюевой выбрали летящие тканевые ленты. Образ отсылает к производству одежды и одновременно создает ощущение движения и напряжения. В других сценах работают вода, огонь, песок и снег.

Режиссеру Алексею Крупнику предстояло сопоставить героев с визуальными образами так, чтобы сцены не выглядели набором эффектных, но случайных картинок. Нужно было объединить разные виды бизнеса в последовательную историю и сохранить общую идею манифеста.

Алексей Крупник, режиссер проекта: Самым сложным для меня была подготовка: взять разные бизнесы и сопоставить их со стихиями, которые мы снимаем. Нужно было собрать историю так, чтобы все элементы работали вместе.

До выхода на площадку команда провела 14 часов технических тестов. Это время посвятили проверке задуманных решений и подготовке к съемкам. По словам режиссера, именно на этом этапе важно разобраться с основными техническими вопросами: когда начинается съемочная смена, большая часть решений уже должна быть проверена.

Почему не стали создавать картинку на компьютере

Команда решила строить декорации и использовать физические эффекты, а не полагаться на компьютерную графику и генеративные инструменты. Для режиссера это было связано не только с визуальным результатом, но и с тем, как он воспринимает сам процесс производства.

Алексей Крупник, режиссер проекта: Предприниматели работают с реальностью: у каждого свой бизнес, и каждый по-своему ее преобразует. Поэтому для нас концепция сложилась естественно — странно было бы рассказывать о бизнесе через что-то искусственное. Мы хотели получить живую картинку и живую среду. Работа с физическими декорациями дает возможность взаимодействовать с пространством непосредственно на площадке. Здесь результат зависит от поведения материалов, света, движения и других элементов в реальных условиях.

Полина Циммерман, продюсер Production Stereotactic: Это решение связано с желанием отойти от распространенной практики использования графики и нейросетей. Настоящая застройка позволяет получить другой визуальный результат и делает сам процесс съемки более предметным. При этом я не считаю, что физические декорации всегда обходятся дешевле цифровых решений. Все зависит от конкретной задачи. В этом проекте выбор определялся прежде всего замыслом и желанием воплотить его в реальной среде.

Герои, которые сами не всегда верили в свой успех

Истории предпринимателей перекликаются с идеей ролика не только на уровне визуальных образов. Некоторые из них рассказали, как начинали свое дело и почему продолжили, даже когда окружающие сомневались в их решениях.

Карина Клюева создает одежду в деловом стиле. По ее словам, в начале пути многие указывали на высокую конкуренцию и крупные компании, с которыми небольшому бренду будет сложно соперничать. Сама предпринимательница рассчитывала запустить проект гораздо быстрее, но вместо нескольких недель подготовка заняла восемь месяцев.

Карина Клюева, основательница бренда «Деловая»: Мы работали круглые сутки. И хочу сказать, что не верил практически никто. Говорили: огромные массмаркеты всех перебьют. Куда ты лезешь? Вера в саму себя спасала.

История ее участия в съемках тоже связана с верой в возможность оказаться по другую сторону экрана. Предпринимательница рассказала, что около шести месяцев смотрела рекламу банка с другими участниками конкурса и представляла себя на их месте. Позже она сама написала команде банка, узнав о подготовке нового ролика.

Для Клюевой съемка стала исполнением давнего желания. Но в контексте общего проекта ее история работает не как рассказ о внезапном успехе, а как продолжение темы самостоятельного выбора и готовности действовать.

Другой герой, Александр Павленко, вместе с командой производит авторскую мебель из натурального дерева и эпоксидной смолы. Он рассказал, что компания контролирует весь цикл — от заготовки древесины до готового изделия.

Александр Павленко, основатель бренда Rolewood: Мы делаем все с нуля. У нас полный цикл производства, и так мы даем дереву вторую жизнь.

Для него необычная декорация стала современной интерпретацией ремесла, которым занимается компания. Такой взгляд перекликается с решением съемочной группы: вместо готового цифрового изображения — работа с материалами и создание физического пространства.

Мария Шнайдер, основательница Kamchatka Freeride Community, обратила внимание на другую сторону предпринимательства. По ее словам, работа компании в отдаленном регионе помогает поддерживать местную экономику, создавать рабочие места и привлекать людей на Камчатку.

Разные истории показывают, что за общей формулой манифеста стоят разные обстоятельства. Для одного бизнеса это производство полного цикла, для другого — работа в регионе, для третьего — поиск собственной ниши на конкурентном рынке.

Что осталось за пределами кадра

Режиссер также отмечает, что значительная часть работы пришлась на подготовку: нужно было продумать связь между героями, стихиями и декорациями, а затем проверить решения на практике. Поэтому масштаб изображения, который зритель видит в готовом ролике, — результат не только работы на площадке, но и предварительных тестов.

В финале ролика Денис Осин произносит: «И «Альфа-Банк» — с вами. Вместе мы делаем все не так. И продолжаем». Так истории шести предпринимателей соединяются с коммуникационной идеей банка.

Кампания стартовала 12 октября и запланирована до 31 декабря 2026 года. Ролик вышел на ТВ, в наружной рекламе, в диджитал-сегменте (OLV, YouTube, блогеры), в аэропортах, а также через посевы в Telegram-каналах.