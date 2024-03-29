СтопСнято: ГК СТТ рассказала о съёмках ролика «Соболь NN» для трёх аудиторий

«Соболь NN» — автомобиль сразу для трёх групп покупателей. Цельнометаллический фургон подойдёт предпринимателям для перевозки грузов и товаров, промтоварный фургон — для доставки продуктов, а микроавтобус послужит вариантом для путешествий с семьёй или друзьями. Компании нужно было видео, которое покажет преимущества трёх модификаций универсального авто. ​​О съёмках рекламы Sostav рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций ГК «Современные транспортные технологии» Надежда Калинина.

Смена фокуса

Это уже второй наш ролик для продвижения линейки «Соболь NN» под слоганом «Город — это я» вместе со студией видеопродакшна Yes, today! Film , с командой которого мы работаем уже три года. В этот раз нам нужно было не просто представить различные модификации автомобиля, но и показать все их преимущества для разных аудиторий, фактически — «три в одном».

Новое видео представляет «Соболь NN» в совершенно разных комплектациях, подчёркивая универсальность и способность автомобиля помогать в любой ситуации. Эти модели объединяют в себе эффективность и многозадачность. Создание комфортной атмосферы в салоне автомобиля подчёркивает заботу о каждом пассажире — неважно, везёт он груз по работе или едет за город с семьёй. Это то, что нам и нужно было продемонстрировать в видео и показать людям, ищущим практичный автомобиль.

Идея и концепция

К съёмкам мы подходили с чёткой идеей показать три исполнения одного модельного ряда. Концепция ролика зрела долго, и в итоге было решено дать слово самому автомобилю, позволив ему рассказать о себе от первого лица. В большинстве рекламных роликов о машинах используют повествование от третьего лица, что делает сообщение более формальным и дистанцированным. Цель нашего проекта состояла в создании эмоциональной связи с аудиторией.

С сюжетом тоже было не всё так просто. Чтобы не перегружать внимание зрителя, мы решили связать все вариации автомобиля одной историей — поездкой семьи загород. В ролике предприниматели доставляют вещи и покупки для праздника на цельнометаллическом и промтоварном фургонах, а члены семьи на микроавтобусе добираются до загородного дома самостоятельно, взяв только самое необходимое. «Соболь NN» в ролике предстаёт не просто как автомобиль, а как надёжный, комфортный и компактный спутник и партнёр в мегаполисе. Он легко маневрирует на узких улицах города, решая поставленные перед ним задачи.

В поисках идеальной погоды и локаций

Снимать новый ролик мы отправились в Казахстан. Нестабильная осенняя погода в Москве могла сорвать съёмки, запланированные на октябрь 2023 года. Поэтому мы выбрали Алматы. В этом городе, где октябрь мягко переходит от лета к осени, нашлись идеальные условия для работы.

Но на месте выяснилось, что в нашу работу свои коррективы вносит короткий световой день — всего лишь до 17 часов вечера. Мы старались действовать быстро, ведь материал необходимо было отснять на семи локациях, которые мы отобрали в Алматы.

Дорога в городе и за его пределами. На ней мы снимали все сцены с проездом автомобилей.

Торговый центр. Там тоже сделали несколько кадров с проездом и отсняли палатку с мороженым.

Здание центрального банка, где создавались сцены с грузом и логистикой.

Загородный дом. Это конечная локация в сюжете, куда добиралась семья и фургоны с вещами и подарками.

И гора Кок-Тобе, на которой мы ловили идеальный свет в золотой час на закате.

Снимали по две-три сцены в день, а актёров для съёмок нанимали на месте — все проявили себя очень ответственно и профессионально. Благодаря слаженной работе команды нам удалось завершить съёмки всего за 2,5 смены, побывав на семи разных локациях за всё время.

Результат

Ранее при съёмках рекламы мы ориентировались на B2B-сегмент покупателей. Новый ролик помог нам сфокусироваться на продвижении уже среди небольших компаний и семейной аудитории. Видео с упором на эмоциональную связь и практическую ценность автомобиля для повседневной жизни людей стало ключевой концепцией.

Полученный ролик оказался отличным материалом, который можно использовать как в целостном формате, так и в версии трёх отдельных видео, каждое из которых посвящено определённой модификации автомобиля. Такой подход делает его универсальным инструментом не только для промо, но и для обучения продавцов-консультантов, позволяя им лучше понять особенности каждой модели и эффективнее работать с клиентами.

В работе дилерских центров ролик будет использоваться для продвижения техники, обучения сотрудников, а также прямых коммуникаций с покупателями и роста уровня информированности среди потенциальных владельцев. Также он будет служить контентом для социальных сетей, рекламой на телевидении и в интернете. Ещё мы планируем размещение во внешних рекламных сетях, что позволит увеличить охват и укрепить позиции бренда у широкой публики.

В результате мы получили четыре рекламных продукта: основной ролик, раскрывающий преимущества трёх модификаций «Соболь NN», а также три имиджевых ролика и версии для ТВ- или онлайн-рекламы. Для широкой аудитории видео размещено на сайте ГК «Современные транспортные технологии».

Основной ролик.

Имиджевый ролик.

Надежда Калинина, директор департамента маркетинговых коммуникаций ГК СТТ: Перед нами стояла непростая творческая задача: показать в ролике преимущества сразу трёх моделей из одной линейки. Одновременно с этим мы хотели сделать видео таким же энергичным и позитивным, как и сам продукт. Результат нас очень обрадовал. С помощью нескольких штрихов и слаженной работы команды мы смогли передать основные преимущества автомобилей: удобство и комфорт микроавтобуса «Соболь NN», а также маневренность и функциональность коммерческих модификаций, которые уверенно чувствуют себя при работе в условиях плотного дорожного трафика и ограничений городской среды.

Состав творческой группы

«Современные транспортные технологии» (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Надежда Калинина

Бренд-менеджер: Анастасия Артемьева

Yes, Today! Film (продакшн)

Исполнительный продюсер: Алексей Верховых

Линейный продюсер: Даниил Васильев

Режиссёр: Сергей Шубин

Оператор: Александр Андерсон

Второй режиссёр: Владимир Попавиченко