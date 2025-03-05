СтопСнято: как AVA studio построили лес в павильоне для бренда «Меха Екатерина»

Сотрудничество с брендом «Меха Екатерина» принесло множество креативных идей AVA studio. Одна из них — зимний лес в павильоне, созданный командой продакшена для отражения эстетики коллекции бренда. Итогом работы стало создание серии рекламных роликов в классической фэшн-эстетике с природными образами. О концепции «Искусство природы», привлечении внимания молодой аудитории и результатах работы Sostav рассказала команда AVA studio.

Цель и задачи проекта

Наш путь сотрудничества с брендом «Меха Екатерина» начался четыре года назад. Но до сих пор у нас не заканчиваются интересные идеи для представления новых коллекций компании: мы уже делали айсберг-подиум, анимировали картины Билибина. На этот раз мы построили зимний лес в павильоне, чтобы отразить эстетику бренда во всех его проявлениях.

«Меха Екатерина» — одно из ведущих меховых предприятий России, история которого начинается с 1912 года. Каждая коллекция компании — часть истории. AVA studio смогли приложить руку к этому наследию и презентовали коллекцию осень-зима 23/24 «Меха Екатерина».

Чтобы не отставать от трендов, одной из задач стало повышение уровня узнаваемости и создание нового восприятия бренда с помощью фэшн-контента, а также привлечение внимания молодой аудитории к бренду.

Решения

Арсений Самоделкин, продюсер AVA studio: Главным лозунгом креативной концепции стало «Искусство природы — эффектно, элегантно, лаконично», что стало отправной точкой для создания реальных декораций, которые позволили точно выполнить цель ролика и погрузить зрителя в эстетику новой коллекции бренда «Меха Екатерина».

Так, через ролик мы смогли четко сфокусировать внимание зрителя на новой коллекции бренда, детально показать дизайнерские решения, передать все благородство новых моделей одежды с помощью интересного монтажного ряда и реальных декораций.

Реализация

Каждый год мы разрабатываем решения для новых задач. В этом году перед нами стоял настоящий вызов: сделать промо-ролик, а не показ — обычно именно второй формат используется для презентаций новых коллекций.

Мы предложили заказчику 11 различных концепций — от сказочных (съемка в стеклянном шаре) до дерзких (съемка в аэротрубе). Среди них выбрали идею «Просто эстетика» — она позволяет решить задачу демонстрации локаций и изделий, и в то же время донести до клиентов современный, трендовый посыл новой коллекции.

В процессе съемок мы использовали целый ряд приемов, чтобы успеть показать модели из новой коллекций во всех деталях и завладеть вниманием зрителя на время ролика. Также мы пригласили фотографа и еще одну съемочную команду, чтобы создать профайлы изделий. Для этого командой проекта также была создана отдельная площадка. Полученные фото можно легко использовать в социальных сетях или на сайте компании.

Березы как настоящие? Они и есть настоящие, мы смогли перенести их на площадку. А снег и изморозь на них — творение наших художников: они приехали на съемки задолго до начала и создали невероятный эффект зимнего леса. Чтобы успеть смонтировать все декорации, мы выбрали павильон с двумя циклорамами — черной и белой. Пока снимали на одной — другая была в руках наших творческих монтажников. Таким образом, получилось создать пять разных зон.

На этапе постпродакшена нужно было написать музыку для роликов и обработать весь материал в очень сжатые сроки. Все сценические и монтажные решения были разработаны таким образом, чтобы эстетичность и элегантность новой коллекции шуб привлекало внимание новых клиентов, в том числе молодой аудитории.

Результат

По итогу работы для компании получился широкий пакет промо: одноминутный ролик, его тизер, пять более коротких видео для продвижения в соцсетях и профайлы изделий. Мы считаем, что каждый элемент не только работает на цель проекта, но и отображает компанию в целом, что делает промо актуальным.

Команда проекта гордится этим бэкстейджем также, как и самим рекламным роликом.

Команда проекта

Executive Producer: Руслан Низамов

Producer: Арсений Самоделкин

Head of Production: Анастасия Горбатенко

Executive Producer: Ольга Обогоева

Director: Екатерина Распопова

1AD: Соня Францева

DOP: Виктор Крылов

Stedicam Operator: Владимир Шевченко

Camera assistance: Фил Шевченко

Camera rental: MadDog

Gaffer: Тимофей Фаткин

Set design: Лена Лавур

Set design assistant: Иван Павлов

SFX: Максим Сорокин

Style: Екатерина Марч

MUaH: Юля Точилова

Administration: Александр Багдюнов

Administration: Александр Клюшенков

Actor assistance: Екатерина Бирюкова

Edit: Алексей Беляев

Color: Евгений Быстров

Sound Producer: Павел Пасхин

Compositing Artist: Николай Аввакумов

Profile: Даниил Фридрих

Profile Edit: Роман Герасимов

Photo: Евгений Рухлов

Gaffer: Григорий Леонович

Photo backstage: Оля Медведева

Video backstage: Миша Медведев

Casewriter: Виолетта Зубрилина