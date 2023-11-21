СтопСнято: Kinemotor Production организовал съёмку промо «Новых Пацанок» за одну неделю

Kinemotor Production второй год подряд занимается подготовкой промороликов, анонсирующих новые сезоны социального реалити «Новые Пацанки». О том, как удалось создать видео с героинями проекта в образе рыцарей средневековья всего за неделю, Sostav рассказали представители продакшна.

Задача и идея

Каждый год канал «Пятница!»‎ детально продумывает кампанию к выходу нового сезона флагманского шоу, собирая идеи и референсы в течение нескольких месяцев. Если в прошлом году креаторы вдохновилась дикой природой, подчёркивающей «неуёмную» натуру участниц, то на этот раз проект пронизан рыцарскими мотивами, которые отражают уникальность, смелость и неукротимость участниц проекта.

Артемий Гладченко, маркетинг-директор канала «Пятница!»: Основная задача проморолика — визуальная заявка героинь и раскрытие их личностей, а не очередной пересказ идеи реалити для зрителя. Несколько лет назад наша команда сознательно отказалась от участия моделей и актрис в промо. Вместо этого мы предложили снимать реальных героинь, ведь именно они являются основой проекта.

Кто сделал стиль

Для реализации задуманного команда привлекла режиссёра Никиту Вильчинского и креативного директора Сашу Sobersasha, которые снимали музыкальные клипы для Инстасамки, Slava Marlow и многих других артистов. Особенностью проекта стали продуманные образы героинь, над которыми трудились Ксюша Смо и её команда. Комбинирование современных брендов со средневековыми доспехами позволили не уйти в историческую реконструкцию.

Никита Вильчинский, режиссёр: Как правило, артисты приходят к нам без подробных брифов, поэтому на таких проектах у команды есть большой простор для творчества. Работая над рекламными роликами, нужно быть готовым к наличию подробного технического задания — на такой формат работы нужно уметь перестроиться, чтобы не выходить за рамки, поставленные клиентом. На этом проекте нас заинтересовали референсы, а также возможность быть услышанными и привнести свои идеи.

На площадке у каждой участницы был свой стилист, отвечающий за её образ. Удобным решением стало изготовление бейджиков для каждого из стилистов с именами героинь, чтобы съёмочной команде было легче ориентироваться в цехе.

С какими сложностями столкнулись

Сроки стали одной из основных сложностей при подготовке съёмки проморолика. Во время подготовки промокампании героини участвуют в съёмках проекта, поэтому найти свободный день в их плотном графике оказалось не так просто. На препродакшн у команды было суммарно 10 дней, а сама смена длилась ровно 24 часа.

Анна Забирова, исполнительный продюсер Kinemotor Production: У нас получилось организовать эту съёмку фактически за неделю, что изначально выглядело невозможным. Нужно было не только подготовить локации и собрать героинь, но и провести огромную работу по художественной части, а ещё уложить в одну смену то, что обычно снимается за две. Над проектом трудилась огромная команда, порядка 150 человек. Именно благодаря включенности всех цехов и получился такой замечательный результат.

«Все сцены на площадке были расписаны поминутно, и если бы что-то пошло не по плану, то пришлось бы отказываться от других сцен. Это неминуемо повлияло бы на всё повествование», — поделилась команда проекта. На первом же дубле, когда героини проезжали в деревянной повозке через воду, конструкция не выдержала и развалилась посреди большой лужи Домодедовского карьера. Девушки отделались лишь небольшими ушибами, но часть костюмов всё же промокла, а слетевшие украшения команда искала в воде на ощупь. Выиграть потраченное время удалось, пойдя на риск и отменив репетицию одной из финальных сцен, где мотоциклисты окружают героинь.

Kinomotor Production совместно с командой проекта записали подкаст, в котором показали форс-мажорный эпизод и другие подробности со съёмки.

Стоп, снято!

«В результате получилось атмосферное и стильное промо, а кадров хватило даже на альтернативную версию ролика. Как бы банально это ни звучало, но большая и сработанная команда — это то, что поможет успешно организовать съёмку даже в самые сжатые сроки», — поделился Kinomotor Production.

Состав творческой группы

Телеканал «Пятница!» (клиент)

Директор по маркетингу: Артемий Гладченко

Арт-директор: Лера Шимчук

Директор эфирного промо: Михаил Перегудов

Креативный продюсер: Артем Кудрявцев

Заместитель директора эфирного промо: Лиза Свиридова

Продюсеры: Манана Саградян, Светлана Смачная

Стиль

Ксюша Смо

Kinemotor Production (продакшн)

Режиссёр: Никита Вильчинский

Креативный директор: Саша Собер

Продюсеры: Кирилл Борисов, Виталий Капитонов

Исполнительный продюсер: Анна Забирова

Аккаунт-директор: Алина Клубикова

Аккаунт-менеджер: Соня Добрякова

Заместитель продакшн-директора: Андрей Суворов

Оператор-постановщик: Александр Алешковский