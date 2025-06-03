СтопСнято: как AVA studio создали видеоманифест без актеров

Манифесты — искренняя любовь в форматах рекламных роликов для AVA studio . Команда проекта рассказала Sostav, как решила объединить любимый формат видео и девиз клиента «Держимся тех, на ком все держится», чтобы получить искреннее видео, которое будет отражать позицию бренда.

Клиент «РостФинанс» — банк, основная деятельность которого корпоративное и розничное кредитование, привлечение вкладов физических лиц и обслуживание счетов компаний-клиентов. «РостФинанс» предлагает полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.

Цель проекта

Создать имиджевый и рекламные ролики для ТВ и диджитал.

Задачи проекта

Создать и адаптировать сценарий под ролик-настроение, который предоставил заказчик.

Подчеркнуть позиционирование банка.

Создать ролики в рамках рекламной кампании без продуктового размещения банка в них.

Решение

Ролик про реальных людей в реальной жизни.

Команда разработала креативный сценарий, который подчеркивает ценности банка «РостФинанс». Мы, как и наш клиент, выступаем за искренность. Чтобы это подчеркнуть, отказались от актеров и съемочной площадки в этом кейсе. Все было в реальности — люди, их улыбки, работа, локации. Все, чтобы передать неподдельность и человеческое отношение.

Так, через ролики мы смогли передать голос компании:

Проиллюстрировали слоган банка «Держимся тех, на ком все держится».

Подчеркнули важность людей для банка.

Передали большое человеческое (банковское) спасибо.

Продуктовый результат

Минутный рекламный ролик для размещения на федеральных каналах, в социальных сетях и на сайте компании.

Три видео по 20 секунд для социальных сетей (адаптированы и под вертикальный, и под горизонтальный формат, есть версии с субтитрами).

Реализация

Препродакшн

Ориентируясь на ролик-референс нашего клиента, создали собственный сценарий: подчеркнули смыслы видеорядом, внесли художественные детали. Для реализации задуманного отправились в Челябинск и Южноуральск искать настоящих героев. Героев нашего ролика.

Продакшн

Показали будни 16 человек на их реальных рабочих местах. Это был настоящий вызов, потому что ограниченное время и не адаптируемые для съемки локации усложняли процесс. Но на всех местах мы быстро сориентировались, выстроили сопутствующий рисунок, экспозицию для каждого героя, чтобы максимально точно передать его значимость.

Постпродакшн

На этапе монтажа появился новый референс, который не был изначально представлен. Такое иногда случается. Вот что мы сделали, чтобы максимально продуктивно и прозрачно закончить работу:

переписали изначальный сценарий;

согласовали новые монтажные планы;

нашли недостающие кадры в стоках;

создали новый вариант, соответствующий пожеланиям клиента.

Арсений Самоделкин, сооснователь и креативный продюсер AVA studio: Отличный опыт выездной съемки, мы такое очень любим, это всегда очень интересно и ярко. Особенно нравится работать с теми брендами, миссия которых совпадает с нашим мировоззрением. У нас тоже многое завязано на людях, поэтому мы понимали, какой должен быть настрой этого видео, как бренд должен себя отстраивать.

Решения команды

На всех этапах задачей команды было создание классного, качественного продукта. Этим обусловлены ключевые решения: отправиться в Челябинскую область на съемки (для оптимизации времени и бюджета клиента), согласовать новый сценарий уже на этапе постпродакшена.

Результат

В итоге получилось 4 продукта для банка: 3 рекламных ролика и 1 имиджевый. Каждый их них транслирует ценности компании и показывает важность людей для банка.

Бэкстейдж: