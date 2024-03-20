СтопСнято: как Yes, Today! Film сняли ролик для системы крепежей с Фёдором Емельяненко

Yes, today! Film подготовили первый имиджевый видеоролик производителю строительного оборудования Tech-KREP, в котором российский боец ММА Фёдор Емельяненко снова вышел на ринг. Зачем команда ездила в Смоленск, почему спортсмену понадобился дублер и как за полтора дня до съёмок удалось забрендировать локацию баннерами размером 16 м², Sostav рассказал линейный продюсер Yes,Today! Film Даниил Васильев.

«С нас — идея, с вас — реализация»: с чего всё началось

Tech-KREP — российский производитель крепежа и метизов разного назначения. Компания начинала свой путь в 2003 году с поставок крепежа из стран Азии, а сейчас расширяет торговую сеть, охватывая все федеральные округа России. Чтобы подчеркнуть активное развитие и закрепить позиции на рынке, компания обратились к нам за съёмкой первого имиджевого ролика.

Tech-KREP пришёл уже с собственными наработками. Внутри команды ребята продумали ключевую идею и определились с амбассадором новой линейки крепежа. Им стал Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, профессиональный боец ММА. Его образ идеально воплощает основные ценности бренда. Сильный и непоколебимый, Фёдор только подчёркивает надёжность и прочность крепежных изделий.

Наша команда взялась за реализацию этого креатива. Идею мы оценили, но чтобы её детально проработать и понять, как отразить схожесть между образом Емельяненко и качеством продукции бренда, разработали тритмент — документ, который детально описывает концепцию видеоролика. В нём визуализируется каждая сцена, продумывается выбор локации, музыки, необходимые ракурсы, а также декорации и костюмы. Тритмент — базовый инструмент, который мы используем в каждом проекте, чтобы на этапе подготовки к съёмке показать клиенту, как может выглядеть конечный продукт.

При разработке сценария мы буквально провели параллель и сопоставили физическую силу и внутренний стержень бойца с продукцией бренда: метизами и крепежами. Например, визуально сравнили удары Емельяненко по груше и непрерывную работу специалистов, забивающих дюбели. Каждое движение Фёдора наполняется силой и решимостью так же, как каждый крепёжный элемент прочно удерживает и соединяет детали в самых сложных конструкциях.

Семь дней на реализацию проекта

Процесс согласование деталей работы немного затянулся, поэтому после финального подтверждения на сборку съёмки у нас осталось всего семь дней. Но для Yes, today! Film это не проблема, мы максимально оптимизировали ресурсы и принялись за работу.

В первый съёмочный день команда поехала в Смоленск на завод Tech-KREP, чтобы отснять продукцию бренда. Клиент переживал, что производство редко выглядит чистым и сделать красивые кадры не удастся. Но мы убедили ребят, что живая съёмка всегда откликается лучше, чем графика. Поэтому показали, как выглядит работа станков и сама продукция — крепежи и метизы — через экраны камер. Макросъёмка подсветила элементы, которые сложно увидеть в обычной жизни.

В конце смены сотрудники завода поблагодарили команду за возможность взглянуть на свою работу со стороны и понять, насколько она значима. Для нас эта поддержка стала мощной мотивацией и подтверждением того, что мы работаем в правильном направлении!

На второй день команда сменила локацию на спортивный клуб, где проводились съёмки с участием Фёдора Емельяненко. Но кое-что пошло не по плану. За 48 часов до начала съёмок клиент попросил максимально забрендировать объект, добавить фирменные цвета и логотипы.

Нам повезло, что зал был уже оформлен в цветах компании, поэтому не потребовалось перекрашивать площадку. Но вот с логотипами пришлось повозиться. За полтора дня мы разработали макеты баннеров 16 м² на ринг и стены и нашли подходящую студию для печати.

Группа зашла на площадку в пять часов утра, чтобы подготовить единый сет по свету, разместить баннеры и внести мелкие корректировки. Съёмочный день ограничивался по времени, потому что Фёдора Емельяненко мы могли занять всего на четыре часа. За этот период необходимо было отснять все основные сцены с его участием. Чтобы оптимизировать время и не сорвать дедлайны, мы нашли спортсмену дублера. Пока основной актёр готовился к съёмке, дублер занимал позицию бойца в кадре, а команда заранее настраивала под него освещение, ракурсы и планы.

Финальный результат

Команде удалось подчеркнуть надёжность продуктов компании Tech-KREP за счёт параллелей, которые мы провели между работой станков и физической силой Фёдора Емельяненко. А макросъёмка, грамотно подобранная локация, верное световое решение и динамичность кадров сделали ролик по-настоящему стильным и узнаваемым.

Марина Парфенова, директор по маркетингу Tech-KREP: Изначально мы рассматривали порядка пяти студий, потом выбирали между двумя и в итоге остановились на Yes, today! Film. Нас привлекли уже реализованные кейсы ребят и профессиональный подход к работе. Результатом мы остались очень довольны. Редко встречаешь подрядчиков, которые делают работу настолько качественно и скрупулезно. Нам понравилась оперативность и структурированность ответов на все наши вопросы, поддержка в любое время дня и ночи.

Состав творческой группы

Yes, today! Film (продакшн)

Исполнительный продюсер: Алексей Верховых

Продюсер, директор площадки: Даниил Васильев

Режиссёр-постановщик: Илья Медведев

Оператор-постановщик: Алексей Хаустов

Художник-постановщик: Мария Владимирова

Гафер: Евгений Колпаксиди

Второй режиссёр: Александр Вакулюк

Стилист: Наталья Уралева

Визажист: Ева Астафьева

Администраторы: Егор Зайцев, Максим Майстепанов

Режиссёр монтажа: Максим Ложкин

CG: Евгений Nemec

Колорист: Виктор Малыгин