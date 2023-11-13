СтопСнято: как HappyTeam снял художественный фильм о раке лёгкого

Самая немотивированная аудитория среди онкобольных — мужчины в возрасте от 50 лет, больные раком лёгкого. Среди докторов есть мнение, будто обладатели диагноза считают, что… заслужили болезнь. Главный месседж, который нужно было донести команде Happy Team, — необходимость бороться за жизнь. Для продвижения идеи она сняла художественный фильм «Быть героем». Подробности Sostav рассказали представители продакшна.

Миссия проекта — возродить любовь к жизни

Фильмы, в том числе короткометражные, влияют на сознание зрителей. Иногда с той же силой, что наставления близких. Ещё одним инсайтом на этапе подготовки к съёмкам было понимание, что родственники — основной драйвер и мотиватор к выздоровлению. Так, команда Happy Team решила использовать фильм в качестве наиболее экологичного средства мягкой силы. Миссия проекта заключалась в том, чтобы побудить больных раком и их близких бороться со страшным диагнозом, а также напомнить о важности поддержки со стороны родственников, друзей, соседей.

Сценарий написала Хельга Эфре, автор работ «Девочка и улитка», «Матерь», «Святое поле». Режиссёром проекта стала Юлия Писаренко («Иные. Школа любви», «Ангар спасения»). Концептуально фильм «Быть героем» — это «сюжет в сюжете». Перед Happy Team стояла задача бесшовно «замиксовать» документальное и игровое кино, чтобы фильм воспринимался цельно. Съёмки проходили в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Хельга Эфре, сценарист фильма «Быть героем»: Хотелось создать произведение для широкой ЦА — в первую очередь для поддержки больных раком и их близких. И чтобы каждый зритель ощутил ценность времени, важность семьи, любви к родителям, а главное, что пока мы живы — всё в наших силах. Драматургическим решением мы выбрали формат road movie: главный герой ищет заболевшего отца, впервые столкнувшись с проблемой он избавляется от «мифов о раке», вырабатывает позитивную стратегию действия, укрепляет силу рода и помогает отцу исполнить его мечты.

Сергей Бадюк как пример сильного духом мужчины

Главным героем картины и амбассадором проекта стал Сергей Бадюк, спортсмен и мотиватор. Команда проекта увидела в нём сильного и порядочного человека, способного вдохновить на любовь к жизни: «Это именно та личность, которая пользуется авторитетом у нашей аудитории». Часто люди, узнав о диагнозе, замыкаются в себе и отстраняются, а иногда — уезжают на несколько дней или месяцев, никого не предупредив, рассказывает Happy Team. По сюжету фильма, персонаж Бадюка ищет своего отца.

Короткометражная картина стала частью одноименной информационной кампании «Быть героем» — проекта, направленного на поддержку пациентов с диагнозом рак лёгкого и их близких. Цель проекта — улучшить качество жизни онкобольных силами всестороннего информирования о методах лечения и диагностике.

Алёна Азоева, креативный директор Happy Team: В этом проекте удивительным образом сошлось многое. Большинство вопросов решались словно «сами собой». Всё будто говорило: «Ребята, вы делаете правильное дело». Когда команду погружали в проект, оказалось, что многие сталкивались с тематикой заболевания, а потому смогли напитать фильм чувствами и смыслами. Подбирая актёра на роль лечащего врача, мы переживали из-за сложности терминологии и других атрибутов профессиональных докторов — наши зрители, будучи экспертами в болезни, сразу уловили бы фальшь. Поэтому мы выбрали актера, который подошёл идеально, — настоящий врач Валерий Владимирович Бредер.

Команда уложилась в тайминг: фильм сняли за три дня. Творческая группа вспоминает, что работать с настоящими врачами было легко — тем на удивление просто далась работа на камеру, не было никаких сложностей. Дети тоже оказались незакомплексованными и «грамотно» отыграли свои роли, а весь съёмочный процесс прошёл дружелюбно и налегке. Для профессиональных медиков не нужно было прописывать реплики, скорее доктора сами помогли творческой группе «оживить» диалоги. Фильм отражает простые, но важные ценности, ради которых стоит жить: природа, семья, любовь к людям, подчёркивает команда проекта.

Гордость и слёзы: как прошла премьера фильма в кинотеатре «Москва»

На премьерный показ в Four Seasons команда пригласила журналистов и врачей. Всего было порядка 50 зрителей.

Людям с диагнозом «рак лёгкого» трудно посмотреть в глаза страху. Не менее страшно их родственникам. Для режиссёра Юлии Писаренко работа над фильмом оказалась отчасти терапевтической: кадры, где девушка плачет, рассматривая фотографии отца, — не актёрская игра. Три года назад рак лёгкого забрал самого родного человека Юлии.

Юлия Писаренко, режиссёр: Когда узнаешь, что близкий человек заболевает, то попадаешь в информационный вакуум. И руки опускаются. Сейчас, уже спустя много лет, я понимаю: для борьбы с болезнью существует определённый алгоритм действий. Необходимо узнать о своем заболевании всё: вид, стадию, стратегию лечения. Нужно обязательно найти специалиста для выработки пути исцеления.

Андрей Компанеец, генеральный директор Happy Team, генеральный продюсер: Художественный фильм для фармы — самый нативный и эффективный из возможных форматов. К ним, безусловно, относится кино. Мало что может оставить такой же сильный отпечаток в сознании людей. У художественного фильма, в отличие от выставки, баннера или даже сайта, почти неограниченный срок воздействия.

Команда Happy Team посвящает этот фильм:

Константину Константиновичу Лактионову, врачу-онкологу;

отцу Юлии Писаренко, воспитавшему удивительную дочь;

Сергею Бадюку, духовно сильному человеку;

всему коллективу НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Состав творческой группы

HappyTeam (агентство)

Автор: Хельга Эфре

Режиссёр: Юлия Писаренко

Оператор-постановщик: Севастьян Савин

Второй оператор: Владимир Попков

Ассистент оператора: Яна Бабкина

Видеоинженер: Сергей Хлопотин

Монтаж: Алексей Сим, Фёдор Ткач

Звукорежиссёр: Андрей Чернавин

Художник по костюмам: Светлана Алексикова

Грим: Анастасия Вяткина

Исполнительный продюсер: Елена Табакова

Креативный продюсер: Алёна Азоева

Генеральный продюсер: Андрей Компанеец