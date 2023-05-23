СтопСнято: как Cult создал серию роликов для лаборатории «Барьер»

Бренд фильтров для очистки воды «Барьер» представил новое видение своих продуктов — компания стала позиционировать себя не только как производителя товаров, но и как эксперта в области изучения воды и её свойств. Подчеркнуть уровень исследований в области нанотехнологий и изучения воды стало главной задачей для серии роликов, которые создал креативный продакшн Cult . Подробности Sostav рассказали представители продакшна.

В чём замысел?

«Рынок фильтров для воды консолидирован. Мы существуем в высококонкурентной среде, где, с одной стороны, нам дышит в затылок ближайший конкурент, а с другой — товары-субституты не дают стоять на месте и консервироваться. Мы исследовали здоровье «Барьера» и аналогов и обнаружили, что бренд воспринимается текущими и потенциальными потребителями как „свой“, простой, „рубаха-парень“, — рассказала бренд-директор «Барьера» Ольга Рыжкова.

По словам Рыжковой, такое позиционирование не отражало корпоративную культуру «Барьера», тянуло вниз имидж и ценовую политику. «В то же время нам было очевидно, что мы сидим на технологичном ресурсе, который даёт шанс не только отстроиться от конкурентов, но и представляет собой платформу для выпуска на рынок инновационных решений. Речь идёт о лаборатории „Барьер“», — поделилась она.

Директор по маркетингу Барьера Мария Кулешова подчеркнула, что «Барьер» — компания химиков, она организована химиками и имеет большой научный бэкграунд.

Две вселенные

Креаторы продумали и разработали серию из пяти роликов с использованием двух локаций. В первой части ролика герои проживают различные ситуации, а во второй — эксперты лаборатории «Барьер» дают им оценку простым языком.

В видео команда проекта подчеркнула инновационность исследований компании и постаралась донести, что это не оторванные от реальности технологии, а жизненные. Поэтому ролики она снимала в двух локациях. Первой из них стал жилой дом в его различных вариациях: спальня, кухня, ванная, гостиная. Вторая — специально построенная лаборатория.

Михаил Вишневский, креативный директор: Для нас было важно сделать акцент на технологиях, но при этом реализовать это не скучно и без лишнего пафоса. Когда мы изучали бриф, сразу подумали, что было бы здорово соединить две «вселенные»: обычный дом и футуристичную лабораторию, чтобы показать близость технологий «Барьера» к человеческим потребностям и запросам.

«Стало интересно прописать, как существуют, общаются и выглядят люди внутри уникальной водной лаборатории. Поэтому ещё на этапе тритмента я разработал эскизы костюмов, которые почти не изменились к моменту реализации. А также локации, которые мы переработали под съёмочные реалии и видение компании «Барьер». Круто, что мы дали толчок для нового визуального позиционирования бренда и визуально обрамили идеи бренда внутри локации и героев», — поделился режиссёр Никита Зубков.

Как у «Барьера» появилась собственная лаборатория

Самый масштабный этап проекта — постройка лаборатории «Барьер». Задачей команды стало продемонстрировать хай-тек, будущее и нанотехнологии. Главное, что приходилось учитывать продакшну в процессе работы — необходимость оставить декорации после съёмок для их дальнейшей «жизни». Это означало, что все детали и элементы должны быть прочными и долговечными.

Антон Каляки, руководитель продакшна Cult: Два съёмочных дня, постройка большой декорации, которая осталась в пользование клиенту для ивентов и других активностей. То есть декорация должна была быть не одноразовой, исключительно под съёмочный процесс, а настоящим работающим интерьером. Таким мы его проработали и построили реальную лабораторию.

Ольга Рыжкова, бренд-директор «Барьера»: Лаборатория будет использоваться не только для съёмок и творческих проектов. С помощью неё будет внесён вклад в развитие и обучение адептов бренда и тех, кто хочет делать мир чище, создавать чистую воду. Потому что это тесно связано и с экологией и, в том числе, с нашим будущим.

Из библиотеки — в хай-тек пространство будущего

Команда работала в ряде ограничений при застройке декорации не только за счёт необходимости сохранить лабораторию после съёмок. «Оживлять» пришлось не специально предназначенный для этого павильон, а локацию со стороны клиента. Это было помещение 200 м², в НИИ общей и неорганической химии, в прошлом — библиотека. Посередине стояли две бетонные несущие колонны, которые команде нужно было вписать в декорации лаборатории. Требования к комфортному нахождению членов съёмочной группы на площадке создавали сложность в планировке пространства — было важно, чтобы в кадре оно не казалось узким и тесным.

«Мы пришли туда и стали думать: как нам из абсолютного прошлого сделать абсолютное будущее, минуя настоящее. Я приняла решение использовать белый цвет, прозрачный пластик, округлые формы и оргстекло. Это нужно было для того, чтобы передать ощущение воздушности, так как пространство не позволяло сделать его большим или широким. Соответственно, необходимо было визуально обмануть зрителя. Если мы не можем показать, что пространство большое, то уж точно его не следует визуально уменьшать», — объяснила художник-постановщик Адель Ишбулатова.

Помимо этого, для создания атмосферы будущего Ишбулатова использовала неон и фирменные цвета бренда: мадженту и туркуаз. А также плавные линии в интерьере. «В моём представлении будущее ассоциируется с чем-то нежным и лёгким, нежели с чем-то острым», — добавила она.

Слово режиссёру

В результате получился детально проработанный проект, который учитывает изначальный запрос компании, айдентику бренда и симбиоз креатива и визуала. Как отмечает группа, во многом благодаря комфорту на всех этапах производства.

Никита Зубков, режиссёр: На этом проекте у нас с продакшном Cult и клиентом возникла очень интересная химия. Было чуткое ощущение, что мы все делаем не просто очередной ролик, а несём некий манифест компании, который направлен на улучшение жизни людей. Порой мы могли пол дня общаться с клиентом на тему месседжа и миссии рекламной компании. Если честно, более вовлечённого в процесс клиента у меня ещё не было. Было очень круто. Президент компании «Барьер» Владимир Маслюков — Илон Маск в мире фильтров для воды. Он научил меня разбираться в фильтрах, а я его монтировать в Adobe Premiere! Ребята из продакшна Cult поддерживали мои начинания на всех этапах и не рубили на корню даже самые смелые идеи, что очень ценно. Было заметно, как они дорожат тем видением, которое клиент полюбил в тритменте. И мы чётко несли его до самого конца.

Состав творческой группы

«Барьер» (клиент)

Президент: Владимир Маслюков

Бренд-директор: Ольга Рыжкова

Директор по маркетингу: Мария Кулешова

Креативная группа

Креативный директор: Михаил Вишневский

Арт-директора: Тата Крылова, Катя Певцова

Cult (продакшн)

Руководитель продакшна: Антон Каляки

Исполнительный продюсер: Миша Народицкий

Продюсер: Александр Коновалов

Режиссёр: Никита Зубков

Оператор: Руслан Косенко

Второй оператор: Ян Жарских

Второй режиссёр: Александр Корытов

Художник-постановщик: Адель Ишбулатова

Постройка декорации: Василий Грицков

Директор: Михаил Борисовский

Стилист: Анна Артамонова

Художник по гриму: Ксения Суворова

Спецэффекты: Александр Комарков

Фотограф: Андрей Кордовский

Пост-продакшн продюсер: Виталий Курапов

Режиссёр монтажа: Евгений Махарашвили

Графика: Екатерина Бугаева

Колорист: Александр Золотарев

Композитор: Илья Ермекеев

Саунд-дизайн: Дарья Прохоренко

Диктор: Наталья Аржакова