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30.07.2026 в 15:15

США и Китай вступили в новый технологический спор из-за роботов

США запретили импорт новых моделей китайских человекоподобных роботов

США запретили импорт новых моделей китайских человекоподобных роботов, а также ряда инверторов питания, сославшись на угрозы национальной безопасности. Ограничения ввела Федеральная комиссия по связи США (FCC), заявив, что такие устройства могут создавать риски для критической инфраструктуры и усиливать зависимость страны от иностранных поставщиков. Об этом сообщает Reuters.

Пекин раскритиковал решение Вашингтона. Министерство коммерции Китая потребовало немедленно отменить ограничения, назвав их дискриминационными и обвинив США в использовании аргументов национальной безопасности для давления на китайские компании. Ведомство предупредило, что в случае сохранения запрета Китай «решительно ответит» и примет меры для защиты своих интересов.

Конфликт разворачивается на фоне растущей конкуренции двух стран в сфере искусственного интеллекта и робототехники. По оценкам отраслевых аналитиков, китайские производители контролируют около 85% мирового рынка человекоподобных роботов, а сами технологии рассматриваются как один из ключевых драйверов будущей экономики.

Конфликт вокруг китайских технологий уже не раз становился причиной противостояния между США и Китаем. Одним из самых известных примеров стал TikTok: американские власти обвинили принадлежащую китайской ByteDance платформу в потенциальных рисках для безопасности данных пользователей.

Юлия Топольская
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