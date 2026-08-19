Компания getads запускает продукт по верификации форматов видеорекламы

На рынке участились случаи, когда подрядчики в рамках кампании добавляют более дешевый out-stream трафик, позиционируя его как in-stream. При том что показатели охвата и фрода могут быть в рамках медиаплана, большая доля out-stream инвентаря не дает роста бренд-метрик по итогам размещения.

Чтобы решить проблему, технологическая компания getads запустила продукт для верификации форматов видеорекламы. Новое решение позволяет рекламодателям проверить корректность заявленного инвентаря и определить долю out-stream рекламы в общем объеме.

Проверка проводится в три этапа:

Базовая верификация: заявленный инвентарь проходит стандартную проверку на фрод, видимость и охват с помощью пикселя независимого верификатора. Этот этап отсекает явные аномалии.

заявленный инвентарь проходит стандартную проверку на фрод, видимость и охват с помощью пикселя независимого верификатора. Этот этап отсекает явные аномалии. Алгоритмическая проверка: Алгоритмы обрабатывают сетевые параметры трафика и ключевые медийные показатели размещения, сопоставляют существующие и используемые в размещении типы плейсментов площадок и выделяют те, которые требуют внимания.

Алгоритмы обрабатывают сетевые параметры трафика и ключевые медийные показатели размещения, сопоставляют существующие и используемые в размещении типы плейсментов площадок и выделяют те, которые требуют внимания. На финальном этапе подключается эксперт getads. Он оценивает каждую такую площадку по существу: какой видеоинвентарь на домене есть в реальности (нередко сайт технически отдает только out-stream), как устроено размещение и сетевые параметры трафика. В результате каждый домен классифицируется как in-stream или out-stream.

По итогам верификации клиент получает отчет с выводом о доле out-stream в общем объеме трафика и по каждому из подрядчиков, а также аналитическую таблицу с оценкой доменов.

Арминэ Карахан, коммерческий директор getads и руководитель бизнес-юнита getads network: Сегодня рекламодатели хотят получать не только данные об охвате и базовых метриках качества кампании, но и понимать, какой именно видеоинвентарь был закуплен и насколько он соответствует заявленным условиям.

Продукт уже доступен для рекламодателей и агентств: для запуска достаточно, чтобы в кампании был установлен пиксель верификации.

О компании

getads — российская IT-компания, разработчик высокотехнологичных решений для покупки, продажи и измерения видеорекламы. Действующий резидент ИТ-кластера «Сколково». Участвует в комитетах АРИР и помогает разрабатывать отраслевые стандарты.