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19.08.2026 в 10:30

Компания getads запускает продукт по верификации форматов видеорекламы

Решение позволит рекламодателям точно определять долю out-stream в рекламном трафике

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ГЕТЭДС АО | getads.ru
erid:2W5zFJD75Eq

На рынке участились случаи, когда подрядчики в рамках кампании добавляют более дешевый out-stream трафик, позиционируя его как in-stream. При том что показатели охвата и фрода могут быть в рамках медиаплана, большая доля out-stream инвентаря не дает роста бренд-метрик по итогам размещения.

Чтобы решить проблему, технологическая компания getads запустила продукт для верификации форматов видеорекламы. Новое решение позволяет рекламодателям проверить корректность заявленного инвентаря и определить долю out-stream рекламы в общем объеме.

Проверка проводится в три этапа:

  • Базовая верификация: заявленный инвентарь проходит стандартную проверку на фрод, видимость и охват с помощью пикселя независимого верификатора. Этот этап отсекает явные аномалии.
  • Алгоритмическая проверка: Алгоритмы обрабатывают сетевые параметры трафика и ключевые медийные показатели размещения, сопоставляют существующие и используемые в размещении типы плейсментов площадок и выделяют те, которые требуют внимания.
  • На финальном этапе подключается эксперт getads. Он оценивает каждую такую площадку по существу: какой видеоинвентарь на домене есть в реальности (нередко сайт технически отдает только out-stream), как устроено размещение и сетевые параметры трафика. В результате каждый домен классифицируется как in-stream или out-stream.

По итогам верификации клиент получает отчет с выводом о доле out-stream в общем объеме трафика и по каждому из подрядчиков, а также аналитическую таблицу с оценкой доменов.

Арминэ Карахан, коммерческий директор getads и руководитель бизнес-юнита getads network:

Сегодня рекламодатели хотят получать не только данные об охвате и базовых метриках качества кампании, но и понимать, какой именно видеоинвентарь был закуплен и насколько он соответствует заявленным условиям.

Продукт уже доступен для рекламодателей и агентств: для запуска достаточно, чтобы в кампании был установлен пиксель верификации.

О компании

getads  — российская IT-компания, разработчик высокотехнологичных решений для покупки, продажи и измерения видеорекламы. Действующий резидент ИТ-кластера «Сколково». Участвует в комитетах АРИР и помогает разрабатывать отраслевые стандарты.

digital Видеореклама OLV in-stream out-stream getads верификация рекламы качество трафика
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