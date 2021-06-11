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11.06.2021 в 07:20

«Союзмультфильм» и Netflix начали переговоры о сотрудничестве

Студия будет продавать уже созданные проекты и разрабатывать контент совместно со стриминговым сервисом

«Союзмультфильм» ведет переговоры с американской компанией Netflix о продюсировании совместных проектов, планирует развивать мультимедийные парки в городах России и расширить продажи лицензионной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Переговоры с Netflix идут о совместном продюсировании полнометражных фильмов и продаже уже созданных проектов. Стриминг уже работает с российскими компаниями: в апреле сервис уже заключил контракт с входящей в «Газпром-медиа» студией 1−2-3 Production на производство современной версии «Анны Карениной» и других проектов.

Выход на международные рынки является очень важным направлением для работы «Союзмультфильма», подчеркнула Слащева. Киностудия уже заключила несколько сделок с зарубежными партнерами. С 2023 года планируется выпуск по две полнометражных ленты ежегодно. В перспективе компания намерена наращивать разработку в плане полных метров, увеличивая их количество. На конец этого года запланирован прокат «Адъютанта Суворова».

Также Слащева сообщила, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с регионами по поводу открытия мультимедийных парков и планирует расширять продажи лицензионной продукции. Первый «Союзмультпарк» располагается в одном из павильонов на ВДНХ, его площадь составляет более 2 тыс. квадратных метров. В ближайшие пять лет парки студии могут открыться в Казани и Перми. Кроме того, компания обсуждает проект по разработке мерча: игрушек, одежды и детских товаров с Black Star.

В мае стало известно о покупке «Союзмультфильмом» детского телеканала «Мультиландия». Киностудия планирует транслировать там свои проекты, при этом не проводя существенный ребрендинг телеканала.

Netflix Союзмультфильм
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