Сотрудники Google массово выступили против увольнений из-за ИИ

В Google нарастает недовольство сотрудников политикой компании на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Более 4,5 тысячи работников подписали петицию к генеральному директору Сундару Пичаи с требованием защитить персонал от массовых увольнений и обеспечить более справедливые условия сокращений, пишет The Guardian.

По мнению авторов обращения, компания продолжает избавляться от сотрудников, несмотря на рекордные финансовые показатели. В связи с этим работники требуют гарантированных выходных пособий, возможности добровольного увольнения с компенсацией до начала сокращений, а также пересмотра системы оценки эффективности. По их словам, существующий подход все чаще используется не для оценки результатов работы, а как инструмент для оптимизации штата.

Поводом для беспокойства стали масштабные инвестиции Google в искусственный интеллект. Компания активно расширяет ИИ-направление, одновременно сокращая сотрудников в других подразделениях. При этом официально в Google не связывают увольнения напрямую с внедрением нейросетей, однако сами работники опасаются, что автоматизация постепенно вытесняет часть специалистов.

Подобная ситуация складывается не только в Google. За последний год сокращения, связанные с повышением эффективности и инвестициями в ИИ, проводят Microsoft, Oracle, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и другие технологические гиганты.