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18+
01.07.2026 в 12:20

Microsoft готовится к новым сокращениям персонала

Штат уменьшится на 2,5%

Microsoft рассматривает очередной этап оптимизации персонала, который может затронуть несколько тысяч сотрудников, включая подразделения продаж, консалтинга и Xbox. По данным источников Business Insider, сокращения могут быть объявлены уже в ближайшие дни и составят около 2,5% глобального штата компании.

Реструктуризация связана с перераспределением инвестиций в пользу развития искусственного интеллекта и расширения инфраструктуры. Microsoft продолжает активно наращивать расходы в AI-направлении, одновременно пересматривая затраты в традиционных бизнес-подразделениях. Наиболее заметное влияние изменения могут оказать на игровое направление Xbox, которое ранее уже упоминалось в контексте возможной оптимизации маркетинговых и операционных расходов.

Согласно источникам, часть сотрудников может получить предложения о переходе на другие позиции внутри компании. Речь идет о точечной оптимизации, а не о масштабном сокращении штата: доля затронутых сотрудников оценивается менее чем в 2,5% от примерно 228 тысяч работников Microsoft по состоянию на середину 2025 года.

Ранее стало известно, что игровое подразделение Microsoft — Xbox — в июле запланировало значительные сокращения. Будет уволена 1 тыс. человек. Также сокращения коснутся бюджета на маркетинг и другие области бизнеса Xbox.

Юлия Топольская
Microsoft
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