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15.07.2026 в 09:30

Сотрудники Meta* обвинили компанию в дискриминации при увольнениях

Работники утверждают, что ИИ мог негативно повлиять на решения о сокращениях

Группа из 26 нынешних и бывших сотрудников Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) подала иск в США, заявив, что использование инструментов на базе искусственного интеллекта при последнем сокращении штата привело к дискриминации. По мнению истцов, автоматизированные системы могли несправедливо оценить сотрудников с ограниченными возможностями, находящихся на больничном, а также беременных женщин, сообщает Reuters.

В иске утверждается, что Meta* использовала показатели производительности и другие данные, связанные с рабочей активностью, при определении сотрудников, которые должны были покинуть компанию. Истцы считают, что такие системы не учитывали причины снижения показателей, включая состояние здоровья или официальные отпуска.

Работники также заявляют, что Meta не провела полноценную проверку используемых инструментов искусственного интеллекта на предмет возможной предвзятости. По их мнению, компания могла нарушить нормы о защите от дискриминации и требования к оценке автоматизированных систем принятия кадровых решений.

В Meta* отвергли обвинения, заявив, что решения о сокращениях принимались менеджерами, а не искусственным интеллектом. Компания назвала претензии необоснованными и подчеркнула, что кадровые решения остаются за людьми.

Ранее Илон Маск извинился за ошибки при найме в компании xAI и сообщил, что результаты прошлых собеседований будут пересмотрены. Вместе с руководителем HR он анализирует архив собеседований, чтобы снова связаться с перспективными специалистами.

Юлия Топольская
Сокращения Meta
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