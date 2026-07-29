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29.07.2026 в 14:35

Самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди маркетологов и рекламщиков

От таких специалистов ждут умения продвигать бренд и работать с аналитическими инструментами

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В России самая высокая конкуренция на рынке труда наблюдается в следующих сферах: маркетинг и реклама (на одну вакансию приходится 26 резюме), ИТ (20 резюме), административный персонал (13), бухгалтерия, экономика и финансы (12). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru.

От маркетологов и рекламщиков работодатели ждут умения продвигать бренд и маркетинговую стратегию (43%), работать с аналитическими (39%) и диджитал-инструментами (34%), от айтишников — навыков разработки софта (43%), администрирования серверов и сетей (30%), анализа данных и работы с BI-инструментами (27%).

Для административного персонала важны навыки ведения деловой переписки и переговоров, владения офисными программами и CRM-системами, для бухгалтеров, экономистов и финансистов — знание 1С, навыки бухгалтерского учета, планирования и аналитики.

В опросе участвовали 208 российских работодателей.

PR Кадры Маркетинг исследование
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