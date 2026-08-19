До 59% россиян не готовы покупать товары неизвестных брендов без сайта

Наличие собственного сайта остается одним из ключевых факторов при знакомстве потребителей с новым брендом. По данным исследования агентства «Инсайтика», от 29% до 59% покупателей в зависимости от категории не готовы рассматривать покупку товара неизвестного производителя без сайта. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным опроса, особенно высока значимость собственной площадки в категориях, где покупатели обращают внимание на качество, безопасность и характеристики продукции. Так, сайт считают необходимым условием при выборе автотоваров 48% респондентов, косметики — 50%, электроники — 51%, ювелирных изделий — 59%.

Главным преимуществом сайта производителя 45% опрошенных потребителей назвали уверенность в подлинности продукции. Еще по 40% респондентов ценят возможность ознакомиться со всем ассортиментом бренда и получить подробную информацию о характеристиках товаров.

Для 33% покупателей важна возможность проверить сертификаты и другие документы, подтверждающие качество продукции. Таким образом, собственный сайт воспринимается не только как канал продаж, но и как инструмент подтверждения надежности производителя.

При этом сайты брендов имеют значительный потенциал для дополнительных продаж. 71% опрошенных считают, что производитель лучше знает, какие товары сочетаются с основной покупкой, а 58% больше доверяют рекомендациям дополнительных товаров на официальном сайте бренда.

По доле спонтанных дополнительных покупок сайты производителей уже сопоставимы с маркетплейсами. 32% покупателей добавляют в корзину другие товары того же бренда на его сайте против 33% на маркетплейсах. При этом качество рекомендаций на собственных площадках пользователи оценивают выше.

Ключевым фактором эффективного сайта остается удобство выбора. Покупателям прежде всего помогают подробное описание товара — 63%, отзывы других клиентов — 54% и качественные фотографии — 47%. Еще 38% отмечают важность фильтров в каталоге, 32% — видеоматериалов и 31% — функции сравнения товаров.

Возвращать покупателей помогают программы лояльности, персональные предложения и индивидуальный сервис. Среди тех, кто когда-либо покупал товары на сайте производителя, 45% совершали там покупки дважды и более, а среди совершавших покупки в течение последних шести месяцев доля регулярных повторных покупателей достигает 68%.

Основными причинами отказа от покупки становятся недостаток информации о товаре, сложная навигация, навязчивые продажи, непрозрачные условия и неудобное оформление заказа. Наиболее востребованы сайты брендов среди покупателей до 34 лет и потребителей с доходом выше среднего: за последние полгода на площадках производителей покупали 47% респондентов из последней группы против 20% среди покупателей с низким доходом.

По оценке авторов исследования, дальнейший рост независимого e-commerce будет во многом связан с качеством пользовательского опыта. Покупатели ожидают от сайтов производителей не просто витрину товаров, а полноценный сервис: экспертную помощь в выборе, прозрачность, удобство и прямой контакт с производителем.