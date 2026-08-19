Почти треть рабочих мест в России подвержена риску из-за введения ИИ

Около трети рабочих мест в России в той или иной степени подвержены риску из-за внедрения искусственного интеллекта. Примерно каждое десятое рабочее место относится к группе высокого риска, а средний индекс влияния ИИ на российский рынок труда составляет 0,3 по шкале от 0 до 1. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова.

Наиболее уязвимыми оказываются офисные сотрудники. Индекс риска для них составляет 0,53. Высокие показатели также зафиксированы у руководителей и специалистов высшей и средней квалификации. В то же время для профессий, связанных преимущественно с физическим трудом, индекс обычно не превышает 0,2. Среди отраслей наиболее высокий потенциал влияния ИИ отмечается в финансах, IT, профессиональной и научной деятельности, госуправлении и торговле.

Риск также различается в зависимости от образования и места проживания. Для работников с высшим образованием индекс составляет 0,37 против 0,20 у людей с неполным средним образованием. Для городских жителей показатель равен 0,31, для сельских — 0,26. Женщины также сталкиваются с несколько более высоким риском, чем мужчины: 0,33 против 0,26.

При этом исследование не предполагает массового исчезновения профессий. Угроза полной автоматизации затрагивает менее 1% рабочих мест. По мнению Капелюшникова, ИИ скорее приведет к изменению содержания работы и перераспределению задач между человеком и машиной. Практически во всех профессиях остаются задачи, требующие непосредственного участия человека, а распространение технологии ограничивают высокая стоимость, нехватка инфраструктуры и недостаточные цифровые навыки.

Напомним, ранее китайский суд ограничил практику увольнений сотрудников на фоне внедрения искусственного интеллекта. Соответствующее решение было вынесено после рассмотрения спора между работником и местной технологической компанией.