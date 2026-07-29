Рынок чаевых вырос на 18% за полгода

В первом полугодии 2026 года количество оставленных в России чаевых выросло на 18% год к году. Средний размер вознаграждения увеличился на 11%, до 329 руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

По данным сервиса «Нетмонет», за шесть месяцев через платформу прошло около 14 млн транзакций чаевых, а в Yclients отмечают, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В сервисе «Клик» банка «Точка» такую динамику связывают с развитием культуры чаевых, несмотря на сдержанный потребительский спрос.

Чаевые становятся привычными для новых сфер услуг. Если раньше они ассоциировались в основном с ресторанами, то теперь их все чаще получают салоны красоты, гостиницы, автомойки, фитнес-клубы, клиники, флористы, сотрудники АЗС и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

По данным Yclients, средний размер чаевых в бытовых услугах вырос на 27%, в сфере досуга — на 20%, в спортивной индустрии — на 15%, а в медицинских учреждениях и салонах красоты — на 4,4%.

Еще одна тенденция — возвращение к наличным. Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что количество безналичных чаевых за полугодие сократилось на 10%, при этом многие клиенты вновь предпочитают рассчитываться наличными.

Рост рынка чаевых происходит на фоне снижения посещаемости заведений. По данным «Эвотора», трафик ресторанов и кафе в первом полугодии сократился на 6−10%, салонов красоты — на 10%, гостиниц — на 11%.