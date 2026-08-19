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19.08.2026 в 09:00

Импорт молочной продукции в Россию вырос почти на 10%

Поставки из Белоруссии растут на фоне увеличения издержек российских производителей

В январе—июне 2026 года импорт молочной продукции в Россию вырос на 9,94% год к году, до 406 млн литров, следует из расчетов ЦРПТ — оператора системы «Честный знак». За тот же период российские предприятия произвели около 5,86 млрд литров молочной продукции, что на 2,26% больше показателя годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В результате общий объем предложения молочной продукции на российском рынке в первом полугодии увеличился на 3%, до 6,2 млрд литров. При этом доля импортной продукции остается стабильной и не превышает 6−6,5%, сообщили в ЦРПТ. Доля поставок из стран Евразийского экономического союза за год выросла с 94% до 96,7%.

Основной вклад в увеличение импорта внесла Белоруссия. Белорусская продукция конкурирует с российской за счет относительно низких цен, тогда как отечественные производители сталкиваются с ростом издержек.

Особенно заметно увеличились поставки белорусского мороженого. В январе—июне импорт этой продукции вырос на 26,72%, до 14,7 млн кг, а ее доля в структуре предложения увеличилась с 3,7% до 4,7%. При этом производство мороженого в России снизилось на 1,72%, до 296,27 млн кг.

Ранее сообщалось, что российский производитель свежих молочных продуктов «Логика молока» (бывшая H&N и «Данон Россия») построит новый молочный комбинат на площадке Глазово в Московской области. Объем инвестиций в проект составит до 30 млрд рублей.

Россия Молочная продукция
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