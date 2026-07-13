Посещаемость кафе и ресторанов просела на 10%

В первом полугодии 2026 года посещаемость заведений общественного питания в России сократилась на 6−10% в зависимости от сегмента. В Москве трафик в заведениях общепита сократился на 8%, а в фастфуде — на 2%, сообщает «Коммерсант».

По данным «Эвотора», число чеков в пекарнях снизилось на 10% год к году, в кафе — на 9%, в заведениях быстрого питания — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%.

Несмотря на снижение трафика, выручка предприятий общепита продолжает увеличиваться за счет роста среднего чека. По данным Росстата, в январе—мае оборот отрасли вырос на 18% год к году, до 2,44 трлн руб. Средний чек в заведениях быстрого питания увеличился на 18%, до 530 руб., в пекарнях — на 10%, до 259 руб., в кофейнях — на 7%.

Участники рынка связывают снижение посещаемости с желанием потребителей экономить на необязательных расходах, ростом цен и усилением конкуренции со стороны продуктовых сетей, активно развивающих направление готовой еды.

На фоне роста издержек операторы оптимизируют меню, развивают доставку и пересматривают условия аренды. При этом количество регистраций новых компаний в сфере общепита в первом полугодии выросло на 15,1%, до 25,4 тыс., однако число ликвидаций увеличилось еще сильнее — на 31,1%, до 21,6 тыс.

Эксперты считают, что такая динамика отражает не рост рынка, а попытки бизнеса адаптироваться к возросшей налоговой нагрузке и сложной экономической ситуации.

Ранее аналитики НКР прогнозировали, что по итогам 2026 года оборот рынка общепита превысит 6 трлн руб., что примерно на 10% больше показателя прошлого года.