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19.08.2026 в 11:10

Российская сеть ABC Coffee Roasters откроет кафе в Лондоне и Монако

Компания будет развивать проект самостоятельно

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Российская сеть кофеен ABC Coffee Roasters через три-четыре месяца откроет кафе в Лондоне и Монако. Компания будет развивать проект без партнеров. Об этом пишет Shopper's.

В Лондоне кофейня откроется в Ноттинг-Хилле, который является одним из самых богатых районов британской столицы.

ABC Coffee Roasters ищет сотрудников в Великобритании и Монако, т. к. не планирует помогать работникам с переездом.

Сеть была запущена в 2018 году Софьей Раснер и Сергеем Рубиным. Первая кофейня открылась на Покровке в Москве. Сейчас ABC Coffee Roasters насчитывает девять заведений в Москве, одно в Санкт-Петербурге, два в Дубае.

В 2025 году выручка ООО «АВС кофе» выросла вдвое, до 469 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 68%, до 9,6 млн руб.

Великобритания Монако ABC Coffee Roasters
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