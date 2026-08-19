В Казани на два месяца приостановили работу ресторана «Сыроварня» Аркадия Новикова

Судебные приставы приостановили на 60 суток работу ресторана «Сыроварня» Аркадия Новикова, расположенного на территории одного из центральных парков Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований к организации питания и привлекли владельца заведения к административной ответственности по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях России.



Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Представителям ресторана разъяснили требования, после чего судебные приставы проверили помещение, убедились, что в нем нет посетителей и работников, и опечатали вход в сыроварню.



На протяжении 60 дней судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на ведение деятельности.

Telegram-канал Mash Iptash писал, что в ресторане «по столам ползали мухи, воздух на кухне ничем не обеззараживали, продукты были без маркировки, посуду мыли как попало», влажную уборку не проводили.