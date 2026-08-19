Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.08.2026 в 17:50

В Казани на два месяца приостановили работу ресторана «Сыроварня» Аркадия Новикова

Роспотребнадзор выявил нарушения требований к организации питания в заведении

1

Судебные приставы приостановили на 60 суток работу ресторана «Сыроварня» Аркадия Новикова, расположенного на территории одного из центральных парков Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения требований к организации питания и привлекли владельца заведения к административной ответственности по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях России.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Представителям ресторана разъяснили требования, после чего судебные приставы проверили помещение, убедились, что в нем нет посетителей и работников, и опечатали вход в сыроварню.

На протяжении 60 дней судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на ведение деятельности.

Telegram-канал Mash Iptash писал, что в ресторане «по столам ползали мухи, воздух на кухне ничем не обеззараживали, продукты были без маркировки, посуду мыли как попало», влажную уборку не проводили.

Казань ресторан Аркадий Новиков
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.