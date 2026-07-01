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01.07.2026 в 06:30

Россияне стали на 52% чаще искать работу

Наиболее активно новые вакансии ищут специалисты 45–64 лет

В январе-мае 2026 года количество резюме на российском рынке труда выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 69,8 тыс. руб. в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Работы».

Самыми активными стали кандидаты в возрасте 45−64 лет. Число их резюме увеличилось на 97%. Среди соискателей 35−44 лет рост составил 80%, а в группе 25−34 лет — 69%. Наиболее заметную активность также показали специалисты с опытом работы от трех лет: количество их резюме выросло на 136%, а ожидаемая зарплата превысила 88 тыс. руб.

Гендерный фактор в активности соискателей тоже присутствует. Так, среди мужчин количество резюме увеличилось на 69%, а среди женщин — на 37%.

Зарплатные ожидания соискателей эксперты сравнили по двум критериям: возрасту и опыту. Так соискатели 45−64 лет в среднем ожидают зарплату 84,5 тыс. руб. Возрастная группа 35−44 лет претендуют на 84,9 тыс. руб., а зумеры готовы довольствоваться 73,6 тыс. руб.

Эксперты связывают рост активности с экономической неопределенностью, стремлением сохранить доходы и опасениями возможных сокращений. Чаще всего соискатели откликаются на вакансии в сфере ЖКХ и эксплуатации, туризма и ресторанного бизнеса, а также в производстве и сельском хозяйстве, где сохраняется высокий спрос на персонал.

Ранее сообщалось, что более половины специалистов в сфере маркетинга и рекламы (56%) рассматривают возможность подработки.

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