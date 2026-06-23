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23.06.2026 в 08:00

56% маркетологов ищут подработку

Каждый второй россиянин готов ко второй работе

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Более половины специалистов в сфере маркетинга и рекламы (56%) рассматривают возможность подработки во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru, основанном на опросе более 20 тыс. соискателей.

В целом по рынку каждый второй россиянин (50%) задумывается о дополнительной занятости. Наибольшая доля желающих найти подработку зафиксирована в сферах красоты и спорта (63%). Высокие показатели также отмечаются в искусстве, развлечениях и медиа (58%), а также в науке, образовании, медицине и фармацевтике (по 57%).

Регионально наибольший интерес к подработке зафиксирован в Республике Коми и Костромской области — там по 63% опрошенных рассматривают дополнительные источники дохода в ближайшие месяцы. В hh.ru отмечают, что тенденция отражает структурные изменения на рынке труда, где все больше специалистов совмещают несколько форм занятости.

Напомним, по итогам 2025 года вакансии в сфере маркетинга и интернет-маркетинга вошли в тройку профессий с наибольшим числом откликов от соискателей. Так, на позиции маркетологов пришлось 1,6 млн откликов

маркетолог
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