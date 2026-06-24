Россияне стали чаще обращаться к «мастерам на час»

Весной 2026 года спрос на услуги «мастеров на час» в России увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервисы по мелкому ремонту и обслуживанию жилья становятся для россиян повседневной необходимостью, а рынок универсальных специалистов продолжает активно расти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито Услуг».

Наиболее востребованными работами оказались навеска штор, спрос на которую вырос на 58%, замена сифонов (+46%), установка и замена розеток (+18%), а также навес полок (+14%) и зеркал (+13%). Заметно вырос интерес и к более крупным проектам. Так, количество запросов на монтаж систем водоснабжения «под ключ» увеличилось в 4,3 раза, а на установку отопления — в 2,5 раза. Эксперты связывают эту тенденцию с развитием загородного строительства и повышенным спросом на обустройство частных домов.

В сантехническом сегменте востребованными остаются аварийные работы. Спрос на срочный вызов сантехника вырос на 66%, на прочистку канализации — на 19%, а на откачку — на 10,4%. В сфере электромонтажных работ общий спрос остался на уровне прошлого года, однако предложение специалистов увеличилось втрое.

Кроме того, россияне стали чаще заказывать установку точечных светильников (+62%), монтаж люстр и потолочных светильников (+43%), перенос розеток (+20%), а также услуги по устранению аварий и неисправностей в электросетях (+34%).

Ранее сообщалось, что за последние три года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось, но обороты в сфере выросли на 24%.