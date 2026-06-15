Сфера ремонта одежды и мебели опережает торговлю по приросту числа предпринимателей

За последние три года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось, но обороты в сфере выросли на 24%. Таковы данные «Точка Банка». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Самый высокий прирост по числу предпринимателей — в сфере ремонта одежды: за три года количество бизнесов выросло на 16%. В топе также ремонт мебели и предметов домашнего обихода (плюс 16%), бытовых приборов и садового инвентаря (плюс 13%).

В сфере торговли одеждой число предпринимателей за последние три года сократилось на 9%, в сфере торговли мебелью — на 2%. Число предпринимателей увеличилось в сфере торговли бытовой техникой (плюс 9%) и садовым инвентарем (плюс 1%).

За последний год ремонт одежды также в топе по приросту (плюс 10% новых предпринимателей). В розничной торговле одеждой число предпринимателей упало за 12 месяцев на 4%, обороты увеличились на 5%.

По приросту оборотов за три года в топе ремонт бытовых приборов и садового инвентаря (плюс 51%), компьютеров (плюс 25%) и мебели (плюс 21%).

Обороты снизились в сфере торговли садовым инвентарем, в остальных категориях они растут благодаря повышению цен. Так, в сфере торговли компьютерами оборот за три года увеличился на 6%, в сфере торговли мебелью — на 46%.

За последний год активнее всего рос оборот предпринимателей в сфере ремонта компьютеров (плюс 1% к оборотам по сравнению с тем же периодом прошлого года), в остальных сферах обороты снижались. В розничной торговле компьютерами обороты упали на 13%.