Родители чаще готовы доверить ИИ свои деньги

Родители, которые уже используют искусственный интеллект для онлайн-покупок, доверяют ему заметно больше остальных пользователей. Именно люди, имеющие детей, становятся одними из первых лидеров в развитии агентской коммерции, следует из данных опроса Zeta Global.

Так, 43% родителей готовы разрешить ИИ самостоятельно совершать покупки в рамках заранее установленного бюджета. Среди пользователей без детей этот показатель составляет 27%. Еще 43% родителей согласны доверить искусственному интеллекту автоматический заказ товаров первой необходимости для дома против 31% среди остальных респондентов.

ИИ также становится инструментом для поиска новых брендов. 74% родителей сообщили, что благодаря рекомендациям нейросетей открыли для себя новые компании, которые раньше не рассматривали, тогда как среди пользователей без детей таких оказалось 66%. Кроме того, 60% родителей предпочли бы персонализированного ИИ-помощника от конкретного бренда универсальным чат-ботам. Среди остальных участников опроса этот показатель составил 49%.

В целом исследование показывает, что искусственный интеллект становится не просто инструментом для поиска информации, а полноценным помощником на всех этапах покупательского пути — от выбора товара до оформления заказа. Почти девять из десяти пользователей, уже применявших ИИ при совершении покупок, заявили, что он улучшил их потребительский опыт, а большинство ожидает использовать такие сервисы еще активнее в течение следующего года.

Покупатели прежде всего ценят возможность сократить время на поиск информации, быстрее сравнить товары и получить персонализированные рекомендации. Особенно активно ИИ осваивают представители поколений Z и миллениалов. Эта аудитория остается наиболее требовательной и критично относится к рекомендациям искусственного интеллекта и рекламному контенту. Так, среди миллениалов 63% признались, что скептически воспринимают рекламу, встроенную в ИИ-сервисы, тогда как пользователи старше 65 лет значительно чаще готовы доверять подобным рекомендациям.

Ранее сообщалось, что более 98% родителей контролируют онлайн-покупки своих детей 12−17 лет. Таким образом, цифровая среда для подростков остается под тщательным семейным надзором.