Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который реформирует институт уполномоченного по правам предпринимателей. Согласно документу, бизнес-омбудсмен обеспечивает гарантии государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, соблюдения этих прав органами власти и должностными лицами. Закон размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Уполномоченный по правам предпринимателей не может быть сенатором, депутатом Госдумы, депутатом законодательного органа субъекта РФ и должен прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня назначения.

Финансовое и материально-техническое обеспечение работы бизнес-омбудсмена будет осуществлять автономная некоммерческая организация, одним из учредителей которой выступает РФ. Организация будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. Председателем наблюдательного совета организации будет бизнес-омбудсмен.

Закон был принят Госдумой 10 июня и одобрен Советом Федерации 17 июня. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.