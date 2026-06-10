Госдума приняла закон о реформе института бизнес-омбудсмена

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который реформирует институт бизнес-омбудсмена. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно закону, бизнес-омбудсмен обеспечивает гарантии государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, соблюдения этих прав органами власти и должностными лицами.

Бизнес-омбудсмен не может быть сенатором, депутатом Госдумы, депутатом законодательного органа субъекта РФ. Уполномоченный по правам предпринимателей должен прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня назначения.

Финансовое и материально-техническое обеспечение работы бизнес-омбудсмена осуществляется автономной некоммерческой организацией, одним из учредителей которой является РФ. Такая организация будет определяться решением президента и финансироваться за счет средств федерального бюджета.

Бизнес-омбудсмен будет председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации.

Законопроект о реформе института бизнес-омбудсмена был внесен в Госдуму в начале июня.