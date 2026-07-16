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16.07.2026 в 05:50

Продажи горячих напитков в магазинах выросли почти вдвое

Россияне все чаще покупают кофе в сетях ретейлеров, в не в кофейнях

В 2025 году федеральные ретейлеры продали 67 млн литров горячих напитков на сумму 19 млрд руб. Продажи выросли на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном. При этом основную часть категории (94%) составляет готовый кофе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные NTech.

Рост спроса подтверждают крупнейшие торговые сети. В «Азбуке вкуса» утверждают, что реализация такой продукции каждый год стабильно увеличивается более чем на 20%. В X5 отмечают увеличение продаж горячих напитков в первом полугодии 2026 года на 40% в «Пятерочке» и на 30% в «Перекрестке». Самыми популярными остаются капучино, латте, флэт уайт и американо.

При этом в 2026 году потребители стали чаще выбирать больший объем: на формат 400 мл уже приходится почти половина продаж. Также сети фиксируют рост спроса на матчу, цикорий, азиатские чаи и кофе без кофеина.

Эксперты связывают рост продаж кофе в сетях с более низкими ценами. Средняя стоимость чашки в ретейле составляет около 90−100 руб. против примерно 286 руб. в кофейнях, что усиливает конкуренцию между торговыми сетями и специализированными заведениями.

«Чек индекс» уже зафиксировал сокращение числа розничных точек, продающих кофе, на 13% по итогам 2025 года и еще на 15% в первом полугодии 2026 года.

Кофе
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