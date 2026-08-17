Онлайн-продажи одежды и обуви превысили 1 трлн рублей

Онлайн-продажи одежды и обуви в России в январе—июне 2026 года достигли 1,04 трлн руб., увеличившись на 16% год к году. При этом темпы роста заметно снизились: годом ранее категория прибавила 37%. Продажи аксессуаров также замедлились — до 18,3% против 32% годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Еще более слабую динамику фиксирует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его данным, онлайн-продажи одежды выросли на 12,1%, а обуви — лишь на 3,7%. В натуральном выражении рост составил всего 9% и 6% соответственно. Таким образом, увеличение оборота рынка во многом обеспечивается ростом цен, а не числами проданных товаров.

Ретейлеры при этом оценивают ситуацию оптимистичнее. Ozon сообщает о росте оборота одежды, обуви и аксессуаров более чем на треть, а покупатели площадки стали на 20% чаще заказывать одежду и обувь. В ЦРПТ считают, что резкое замедление связано в том числе с эффектом высокой базы: в 2025 году происходил активный переток покупателей из традиционной розницы в онлайн.

Потребители становятся более рациональными: сокращается количество покупок, при этом растет средний чек. Например, у Baon средний чек в первом полугодии увеличился на 19%, до 8000 руб. Наиболее устойчивым остается спрос на базовые и функциональные товары — белье, трикотаж, спортивную одежду и повседневную обувь.

При этом офлайн-рынок чувствует себя еще хуже: продажи одежды в первом полугодии снизились на 1,2%, обуви — на 12,1% в денежном выражении. Однако, по данным Ассоциации торговой недвижимости и ретейла (АТЭР), 70% российских ТЦ ожидают роста трафика из-за ежегодной подготовки к школе.