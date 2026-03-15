В России сокращается число классических кофеен

Количество классических кофеен в России заметно снижается. По данным сервиса 2ГИС, за последний год число таких заведений упало на 13% и к февралю 2026 года составило около 7,7 тыс., пишет «Российская газета».

В Москве количество кофеен уменьшилось на 12%, до 2,6 тыс., а в Санкт-Петербурге сокращение достигло 23%, до 1,6 тыс. Одновременно растет число точек с кофе навынос — на 4%, до 9,3 тыс.

Эсксперты связывают изменения с новой моделью потребления. Многие россияне стали «разумно экономить» и отказываются от ежедневного кофе по дороге на работу, предпочитая готовить напиток дома.

При этом на стоимость чашки кофе в кофейнях влияет не только цена сырья, но и аренда помещений, коммунальные расходы, работа персонала и атмосфера заведения. В результате даже без роста стоимости кофе цена напитка может увеличиваться.

Конкуренция со стороны розничных сетей усиливается. Крупные продуктовые компании активно развивают кофейные зоны и продажи готового кофе, а спрос на готовый кофе в рознице стабильно растет, и категории горячих напитков уделяется все больше внимания. Кофе в магазинах стал инструментом привлечения покупателей, а цены на зерновой и молотый кофе в начале марта снизились почти на 14% по сравнению с декабрем 2025 года.

Таким образом, классические кофейни теряют позиции, тогда как сегмент кофе навынос и розничные форматы продолжают расти, удерживая стабильный спрос на горячие напитки в стране.