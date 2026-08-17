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17.08.2026 в 15:10

Alibaba продаст игровое подразделение за $1,5 млрд

Компания фокусируется на ИИ

Alibaba Group Holding договорилась о продаже своего игрового подразделения Lingxi Games азиатской частной инвестиционной компании Trustar Capital. Сумма сделки может превысить $1,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний меморандум Alibaba.

Генеральный директор Lingxi Games Чжоу Биншу подтвердил сделку и заявил, что передача подразделения Trustar позволит Alibaba сосредоточиться на стратегических приоритетах.

Продажа игрового бизнеса происходит в рамках масштабной перестройки Alibaba под руководством CEO Эдди Ву. Компания сокращает присутствие в непрофильных направлениях и делает ставку на искусственный интеллект и облачные вычисления. Alibaba рассчитывает получить $100 млрд выручки от ИИ в течение пяти лет.

Lingxi Games является одним из заметных игровых активов Alibaba. Флагманский проект студии — многопользовательская стратегия Three Kingdoms: Strategy Edition, созданная совместно с японской Koei Tecmo. После продажи подразделения Alibaba сможет направить больше ресурсов на развитие собственных ИИ-моделей и соответствующей инфраструктуры.

Ранее Microsoft заявила о начале реорганизации игрового подразделения Xbox. Компания намерена сократить сотрудников и продать часть игровых студий.

Юлия Топольская
Alibaba
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