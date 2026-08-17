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18+
17.08.2026 в 12:05

«Логика молока» вложит до 30 млрд рублей в новый молочный комбинат в Подмосковье

Предприятие построят на базе бывшего склада Mercedes-Benz

Российский производитель свежих молочных продуктов «Логика молока» (бывшая H&N и «Данон Россия») построит новый молочный комбинат на площадке Глазово в Московской области. Объем инвестиций в проект составит до 30 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие разместится на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Сделка по приобретению объекта и прилегающих территорий уже завершена.

На заводе планируется установить 11 производственных линий для выпуска молока, кефира, творога, сметаны, йогуртов и творожных десертов. При необходимости мощности можно будет расширить для производства новых категорий.

Максимальная мощность предприятия составит до 1750 тонн переработки сырого молока в сутки. В компании рассчитывают за счет нового производства увеличить выпуск востребованной продукции, расширить ассортимент и обеспечить растущий спрос на российском и зарубежных рынках.

«Строительство нового завода в Глазово позволит «Логике молока» не только обеспечить достижение целей, поставленных в нашей «Стратегии 2030», но и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России», — заявил гендиректор компании Якуб Закриев. Летом 2025 года председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов заявил, что до 2030 года в развитие производителя планируется вложить около 100 млрд рублей.

молочные продукты «Логика молока»
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