Потребители готовы только к качественной ИИ-рекламе

Исследование DoubleVerify «Global Insights: Media Quality in the Age of AI» показало, что отношение аудитории к использованию искусственного интеллекта в рекламе зависит не столько от самого факта применения технологии, сколько от качества и контекста ее использования.

Так, 63% потребителей на 22 рынках заявили, что инструменты на базе ИИ — включая чат-ботов, автоматизацию креативов и персонализированные рекомендации — улучшают их опыт взаимодействия с цифровыми платформами.

При этом 56% пользователей отметили, что не всегда могут определить контент, созданный с помощью ИИ. Однако качество остается ключевым фактором: 42% потребителей считают, что некачественная или нерелевантная реклама, созданная с помощью ИИ, ухудшает их отношение к бренду, тогда как 40% положительно воспринимают профессионально сделанные AI-креативы.

Маркетологи также внимательно относятся к внедрению технологии. Около 48% специалистов по всему миру обеспокоены использованием ИИ для создания рекламных материалов, а 50% — размещением рекламы рядом с низкокачественным AI-контентом.

Ранее WARC выяснила, что главным преимуществом становятся не объемы контента, созданного с помощью ИИ, а способность брендов быстрее понимать людей, реагировать на изменения культуры и создавать идеи вместе с аудиторией.