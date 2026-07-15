WARC назвало новым преимуществом «культурный интеллект»

Искусственный интеллект стал частью повседневного инструментария маркетологов, но его возможности сами по себе не гарантируют более сильный креатив. Главным преимуществом становятся не объемы контента, созданного с помощью ИИ, а способность брендов быстрее понимать людей, реагировать на изменения культуры и создавать идеи вместе с аудиторией. Такие выврды содержатся в совместном исследовании «Новое преимущество в творчестве: как сигналы сообщества меняют творческий успех в эпоху ИИ» от WARC, TikTok и LIONS Advisory.

Так, большинство маркетологов (90%) считают искусственный интеллект важной частью современного креативного процесса. При этом только 45% отмечают заметное улучшение качества создаваемых материалов — технологии помогают производить больше контента, но не всегда делают его более релевантным.

Авторы исследования отмечают: проблема заключается в данных, на которых обучаются ИИ-инструменты. Несмотря на рост роли сообществ и поведенческих сигналов, многие бренды по-прежнему используют для работы с ИИ преимущественно демографические характеристики аудитории. В то же время именно реальные действия пользователей — поиск, комментарии, рекомендации, ремиксы и участие в культурных процессах — позволяют создавать более точные и эффективные креативные решения.

Исследование вводит понятие «интеллектуального цикла» — системы, в которой сигналы сообщества помогают формировать креатив, а успешные идеи создают новые точки взаимодействия с аудиторией. Такой подход позволяет брендам не просто следовать за трендами, а раньше замечать изменения и использовать их как основу для новых кампаний.

Энди Янг, глобальный руководитель отдела креативной и брендовой рекламы TikTok: Сегодня побеждают не те бренды, которые используют ИИ для генерации наибольшего количества контента. Победу одерживают те, кто быстрее всего учится у людей. Мы называем это культурным интеллектом, и он быстро становится самым устойчивым конкурентным преимуществом рекламодателей. Однако исследование показывает, что большинство брендов используют мощные инструменты искусственного интеллекта для создания креативной продукции, опираясь на слабые исходные данные: статичные демографические показатели и устаревшие предположения. В результате получаются креативы, которые эффективно масштабируются, но не способны установить связь с аудиторией. Будущее принадлежит брендам, которые замкнут цикл, создавая контент вместе с культурой, а не позади нее.

Авторы исслледования предлагают использовать практическую структуру SCALE, которая включает пять принципов: выбирать правильные сигналы и цели до работы с ИИ, выстраивать партнерство с создателями контента, усиливать уникальность бренда, формировать ответственное управление технологиями и превращать каждую кампанию в источник новых знаний.

Ранее WARC отмечало, что одним из ключевых направлений в маркетинге становится развитие креативного интеллекта — способности объединять данные, технологии и понимание аудитории для создания более эффективных решений.