Пользователи осторожнее публикуют контент в соцсетях

Активное использование социальных сетей в Великобритании снижается. Пользователи становятся более осторожными в онлайне. Некоторые респонденты заявили, что стали избирательно подходить к тому, что и как они публикуют в социальных сетях. Об этом сообщает FT со ссылкой на опрос, проведенный регулятором Ofcom.

Число людей, считающих, что преимущества пребывания в интернете перевешивают риски, сократилось до 59% по сравнению с 72% в прошлом году. При этом многие заявили, что проводят слишком много времени за гаджетами.

Девять из десяти взрослых используют хотя бы одну социальную сеть, а среди людей в возрасте от 16 до 34 лет этот показатель достигает 97%. Однако пребывание на платформах «становится все более пассивным и осторожным». Активно публикуют сообщения, делятся ими или комментируют только около 50% граждан, по сравнению с 61% в 2024 году. Доля людей, изучающих новые веб-сайты, снизилась с 70% до 56%.

Некоторые респонденты заявили, что полностью отказались от публикаций, или заменили их форматом исчезающих Stories. Почти половина выразила опасение, что их публикации в интернете могут создать им проблемы в будущем (по сравнению с 43% ранее).

Исследование также выявило, что более половины взрослых в настоящее время используют инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Copilot или Gemini, по сравнению с 31% в прошлом году. Почти каждый десятый заявил, что использует эти инструменты для общения или поддержки. В некоторых случаях ИИ использовался для получения советов по после расставания с любимыми или для того, чтобы он составлял им компанию во время работы из дома.

Ранее Ofcom потребовал от крупнейших соцсетей, включая Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России), TikTok, Snapchat и YouTube, срочно внедрить более строгие проверки возраста и усилить меры безопасности для несовершеннолетних.