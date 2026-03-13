Британские регуляторы требуют от Meta*, TikTok и YouTube усилить защиту детей

Британские надзорные органы Ofcom и ICO потребовали от крупнейших соцсетей, включая Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России), TikTok, Snapchat и YouTube, срочно внедрить более строгие проверки возраста и усилить меры безопасности для несовершеннолетних, пишет Reuters.

Компании должны до 30 апреля представить планы по ограничению доступа детей, защите контента и запрету тестирования новых функций на несовершеннолетних в рамках реализации британского Закона о безопасности в интернете.

«Эти сервисы известны всем, но они не ставят безопасность детей во главу угла. Это необходимо изменить», — заявила глава Ofcom.

В ответ Meta* и YouTube сообщили, что уже используют инструменты на базе ИИ и настаивают на централизованной проверке возраста через магазины приложений. Ofcom и ICO предупреждают: при нарушениях возможны штрафы до 10% от глобальной выручки.

В феврале Reddit уже оштрафовали на £14,5 млн за неэффективные проверки возраста. Глава Meta* Марк Цукерберг участвует в рамках знакового процесса, где компанию обвиняют в создании соцсетей, вызывающих зависимость и наносящих вред подросткам.

Ранее Apple объявила о запуске новых инструментов, призванных помочь разработчикам соблюдать законы о проверке возраста в США и других странах.