Половина россиян готовы покупать реплики известных брендов

Качество товара является главным критерием выбора при покупках на маркетплейсах для 79% россиян. Для 66% респондентов также важна низкая цена, а 53% ориентируются на отзывы других покупателей. Такие данные содержатся в исследовании «Анкетолога».

Большинство россиян совершают покупки на онлайн-площадках регулярно: 36% делают заказы несколько раз в месяц, еще 27% — несколько раз в неделю. Самой распространенной суммой ежемесячных расходов оказался диапазон от 1 тыс. до 5 тыс. руб., который выбрали 41% опрошенных.

Исследование показало, что для большинства покупателей качество важнее происхождения товара. Более половины респондентов (53%) признались, что не считают оригинальность принципиальной, если товар соответствует ожиданиям по характеристикам. Вместе с тем 44% заявили, что подлинность продукции имеет для них значение, особенно при покупке дорогостоящих товаров.

С контрафактом сталкивались 88% участников опроса. Чаще всего реплики встречаются в категориях одежды и обуви (77%), сумок и аксессуаров (50%), а также косметики и парфюмерии (42%).

Более половины россиян (55%) сомневаются в подлинности товаров на маркетплейсах. Основными признаками подделок они считают слишком низкую цену, негативные отзывы о товаре, большое количество однотипных предложений и отсутствие статуса официального продавца.

Несмотря на это, большинство покупателей допускают приобретение реплик: 66% готовы сделать такую покупку в исключительных случаях, а еще 26% — практически без ограничений. Около трех четвертей опрошенных уже приобретали копии известных брендов, главным образом из-за более низкой стоимости. При этом 46% уверены, что качественная реплика может не уступать оригиналу.

Большинство россиян считают, что маркетплейсы должны нести ответственность за борьбу с контрафактом. Такого мнения придерживаются 81% участников исследования, причем 58% предлагают разделить ответственность между площадкой и продавцом.

Почти все опрошенные (93%) поддерживают дополнительные меры по повышению прозрачности торговли, включая предупреждения о возможных репликах, обязательную проверку продавцов, компенсацию покупателям за поддельные товары и создание единого черного списка недобросовестных продавцов.

По данным ВЦИОМ, за последний год 41% россиян сталкивались с товарами, которые упаковкой или по названию имитируют известные бренды.