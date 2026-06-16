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18+
16.06.2026 в 12:35

41% россиян сталкивались с товарами-имитациями известных брендов

Чаще всего «визуальные аналоги» брендов замечает молодежь

По данным исследования аналитического центра ВЦИОМ, за последний год 41% опрошенных россиян сталкивались с товарами, которые упаковкой или по названию имитируют известные бренды.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет с подобными товарами сталкивались 64%, среди россиян 25−34 лет — 63%. Аналитики отмечают, что молодежь чаще обращает внимание на подобные имитации на рынке.

Товары-имитации не всегда являются прямой подделкой, но намеренно копируют название, упаковку, цвет, шрифт и общий стиль известных марок.

Наиболее распространены товары-имитации в категориях продуктов питания (70%), одежды, обуви и аксессуаров (46%), бытовой химии (46%), косметики и парфюмерии (35%), а также безалкогольных напитков (32%).

67% опрошенных заявили, что испытывали негативные эмоции, когда понимали, что приобрели товар-имитацию. При этом 74% респондентов считают, что качество таких товаров заметно уступает оригинальной продукции.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ имитация
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