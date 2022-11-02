Путешествия между строк, кофе от Агутина и скидки в тяжёлом весе: подборка промороликов

В октябре российские бренды и агентства отправили Дмитрия Нагиева в путешествия по миру книг, угостили наггетсами от «Вкусно — и точка» шеф-повара Константина Ивлева, показали кибер-русалок в рекламе сервиса доставки, а также защитили титул чемпионов супертяжёлых скидок. Что из этого вышло — смотрите в нашей подборке роликов месяца.

Шеф-повар Константин Ивлев снялся в рекламе куриных снеков от «Вкусно — и точка»

Первой знаменитостью, снявшейся в рекламе «Вкусно — и точка» стал шеф-повар Константин Ивлев. В ролике инфлюенсер пробует куриные снеки от бренда и, поняв, что не может улучшить их вкус, сервирует на тарелках с соусами. Подробнее на Sostav.

Дмитрий Нагиев отправился в путешествие между строк в рекламе МТС

МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку онлайн-библиотеки «Строки». В серии роликов от агентства BBDO Moscow и режиссёра Ярослава Чеважевского актёр Дмитрий Нагиев переносится в книжные миры разных жанров — в них он буквально попадает через строки.

Хорошая книга захватывает внимание настолько, что порой читатель и сам начинает видеть себя героем её сюжета, отметили Sostav в компании. Этот инсайт стал основой продвижения платформы. Например, в одном из эпизодов Нагиев оказывается на планете ЭфОрия.

Леонид Агутин не дал Jony купить раф с корицей в новом ролике от «Мира»

Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию — героями ролика от агентства Instinct стали Леонид Агутин и Jony. Для продвижения приложения Mir Pay креаторы использовали формат «карпул-караоке» (караоке в автомобиле).

Во время музыкальной поездки исполнители узнают, что у каждого — свои предпочтения даже в кофе. Так, Леонид Агутин не даёт Jony заказать раф с солёной карамелью, а делает выбор в пользу классической версии напитка. Как считают в компании, герои сходятся в одном: в желании удобно и выгодно оплачивать покупки. Подробнее на Sostav.

«Тинькофф» заменил денежные приметы на финансовые правила

Банк «Тинькофф» представил новое направление для повышения финансовой грамотности россиян — в рамках него на базе «Тинькофф Журнала» бренд собрал образовательные продукты и курсы для детей и взрослых. В создании курсов участвовали ведущие психологи.

В поддержку спецпроекта «Тинькофф» запустил имиджевую кампанию «Будьте финансово здоровы». В её основу легла мысль о том, что здоровому отношению с деньгами мешают психологические установки и устаревшие стереотипы о деньгах. В ролике от креаторов Zebra Hero блогеры Денис и Лена Кукояки, Поля из деревки, актриса Роза Хайруллина и тренер Леонид Слуцкий вспомнили популярные финансовые приметы (например, денежное дерево и запрет на свист), которые пора заменить современными финансовыми правилами. Подробнее на Sostav.

Сергей Маковецкий решил проблемы потребителей в новой рекламе кредитной карты Росбанка

Росбанк готовится к запуску рекламной кампании для продвижения своей новой кредитной карты. Слоганом стала фраза: «Если проблему можно решить за деньги, это не проблема!» Особенностью продукта стала возможность использовать карту для переводов и снятия наличных — на основе этого преимущества был снят ролик с амбассадором бренда Сергеем Маковецким.

В ролике Маковецкий предлагает решение любых бытовых проблем, когда потребителям срочно понадобились деньги. В ответ на каждую ситуацию он декламирует: «С кредиткой от Росбанка — это не проблема!». Подробнее на Sostav.

Джингл для новой рекламной кампании IVI исполнили Telegram-пользователи

Онлайн-кинотеатр «Иви» и креативное агентство Grape сняли рекламный ролик, в котором пользователи напели джингл кампании. Активация приурочена к запуску мобильной подписки «Изи-Иви».

Как пояснили Sostav в компании, с 19 по 25 сентября «Иви» собирал голосовые сообщения с напевом «Изи-Иви» от пользователей в Telegram-боте. За неделю набралось более 1 тыс. аудиосообщений. Голоса пользователей объединили и смонтировали единый сингл новой рекламной кампании. Подробнее на Sostav.

Cеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» и Kinemotor Production выпустили фильм о домашнем насилии

Команда Kinemotor при участии Storm Production, Raise agency и благотворительного проекта «ТыНеОдна» выпустили ролик «Come back» — он обращает внимание на печальную статистику: в среднем женщина предпринимает около 7 попыток выйти из абьюзивных отношений, прежде чем покидает их навсегда.

Креаторы считают проблему домашнего насилия острой не только для России, но всего мира — поэтому авторы сознательно решили снять короткий метр без привязки к национальному колориту и географии. Результатом стала универсальная, общечеловеческая история о цикличности абьюза.

Пушной и Галыгин защитили титул чемпионов супертяжёлых скидок в рекламе «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» впервые запустила совместную рекламную кампанию своих брендов — в серии роликов от агентства Instinct, команды Ballpark production и режиссёра Ильи Смолина амбассадоры Александр Пушной и Вадим Галыгин сойдутся в супербитве за выгоду для покупателей.

Конкуренция «М.Видео» и «Эльдорадо» за покупателей и цены была обыграна через атмосферу рестлинга. Промо приурочено к «Чёрная пятнице» — масштабной осенней распродаже, которая стартует 1 ноября. Подробнее на Sostav.

ПС «Мир» и КХЛ запустили акцию для болельщиков

Платёжная система «Мир» и Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) показали мир, где всё начинается с традиций.



Команда Hype Production сняла трогательный ролик, в котором копирайтеры Instinct представили понимание традиций. Так, традиция — это «гордиться», «в -30°C», «своими руками», «играть на зубах», «добиться» и, конечно, «хоккей». Креатив поддерживает акцию для болельщиков — они смогут купить билеты на матчи любимых команд с кешбэком.

«Магнит» в рекламе сервиса доставки показал летающего курьера, кибер-русалок и говорящего кота

«Магнит» запустил рекламную кампанию своего сервиса доставки — в креативе от агентства DDB Russia показаны основные преимущества бренда в мире будущего.

Например, в ролике курьер доставляет заказ на летающем ховерборде, а по пути он встречает русалок-любительниц скидок и говорящего гига-кота. Подробнее на Sostav.

Gloria Jeans запустила рекламную кампанию «Твои идеальные джинсы»

Компания Gloria Jeans изменила традиционный медиаподход и запустила маркетинговую коммуникацию в формате 360 по России. В рамках неё были разработаны шесть видеороликов для каждого сегмента целевой аудитории: девушек, парней, подростков и детей.

Для их создания команда бренда объединилась с режиссёром Алексеем Нужным и оператором Максимом Кленовым. В ролике о детской коллекции роль мамы исполнила актриса Виктория Богатырева.

Сбер выпустил ролик ко Дню учителя

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, Сбер совместно с агентством СберМаркетинг снял видео о роли учителя в жизненном успехе ребёнка.

В ролике показаны люди разных профессий, а голос за кадром рассуждает о том, что «Может, всё начинается раньше?», и совершаются открытия, а также «пишется история» в том числе благодаря учителям, которые вдохновляют, воспитывают и обучают своих учеников. Подробнее на Sostav.

Cотрудник банка «Зенит» помог клиенту выжить после кораблекрушения

Рекламное агентство Art Union , продакшн «Огурец» и банк «Зенит» представили новый ролик, где в сеттинге холодного водоема дальновидный герой спасается благодаря специальному предложению банка.

К художественной составляющей кадра авторы отнеслись особенно трепетно: лодка в ролике — эксклюзивный экземпляр, обшитый натуральным деревом. Дверь, на которой плывёт главный герой, изготовили специально для съёмок. Подробнее на Sostav.

BBDO Group представила креативную рамку бренда застройщика ФСК

ГК ФСК разработала новое позиционирование бренда 1-й ДСК и представила креативную рамку в партнёрстве с BBDO Group.

Для новой креативной рамки творческая группа выбрала тональность семейного юмора. В фокусе бренда — настоящие семьи с обычными жизненными потребностями, для решения которых 1-й ДСК предлагает продуманные решения: например, маленький герой ролика хвастается лоджией и планирует «гармоничное развитие» на детской площадке от застройщика. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Маркет» снял ролик для продвижения экспресс-доставки продуктов

«Яндекс Маркет» запустил кампанию для продвижения своей экспресс-доставки продуктов и готовой еды — услуги «Маркет 15 минут».

Для этого онлайн-ритейлер подготовил видеоролик, в котором показал будничную ситуацию: всем членам семьи нужно разное, но все эти товары можно заказать на одной площадке с быстрой доставкой. Подробнее на Sostav.

OKKAM (ex dentsu Russia) выпустила фильм ко Дню рекламиста

23 октября в России отмечается День рекламиста — к этой дате команда коммуникационного холдинга OKKAM (ex dentsu Russia) представила документальный фильм о людях в индустрии и атмосфере в агентствах. Героями короткометражки стали сотрудники различных активов и подразделений группы.

Эксперты в области креатива, стратегического планирования, устойчивого развития, работы с клиентами рассказали в ролике, что для них значит бренд «ОККАМ». Подробнее на Sostav.

ПСБ запустил имиджевую кампанию «Без лишних слов, бумаг и деревьев»

ПСБ запустил осеннюю рекламную кампанию «Без лишних слов, бумаг и деревьев» с известным российским актёром Владимиром Вдовиченковым в главной роли.

«Согласитесь, мы уникальные, … и в этом нет ничего особенного» — ключевое сообщение банка, предлагающего в роликах кредит на любые цели, онлайн-кредит для бизнеса и кредитную карту с двойным кешбэком. В кадре Владимир Вдовиченков водит вездеход, входит в одну реку дважды и пилит дрова на пару с медведем. Подробнее на Sostav.

Продуктовая тележка отправилась в путешествие по разным форматам «Ленты»

Мультиформатная сеть «Лента» обновила позиционирование и стала ещё ближе к покупателям, рассказали Sostav в компании. О форматах «Ленты» и их преимуществах для покупателей рассказывается в новом ролике «Ленты», который отражает основные ценности бренда и подчёркивает идею мультиформатности.

Кампания создана совместно с рекламным агентством Sons&Partners . Ритейлер знакомит покупателей с преимуществами и различиями форматов магазинов: гипермаркеты под брендом «Гипер Лента», супермаркеты «Супер Лента», магазины у дома «Мини Лента» и сервис онлайн-доставки «Лента Онлайн». Подробнее на Sostav.

«Помощь» и ПЕРЕКРЁСТОК показали вайб подопечных благотворительного проекта

«Помощь» и «Перекрёсток» запустили серию роликов с подопечными проекта. В креативе от режиссёров Константина и Всеволода Синициных можно увидеть истории героев, которые занимаются любимыми делами и не думают о насущных проблемах благодаря продуктовым наборам из торговой сети.

Например, с поддержкой пользователей приложения адресной помощи участники проекта могут сосредоточиться на своих увлечениях — готовить, рисовать, ухаживать за садом, играть на фортепиано, подбирать стильные образы и заниматься спортом. Подробнее на Sostav.

Teaser Media и Светлана Пермякова привлекли внимание к проблеме сахарного диабета

Агентство Teaser Media сняло рекламный ролик для фармацевтической компании Merck, в котором привлекло внимание к проблеме сахарного диабета.

Ключевой посыл коммуникации — «Сахар — это не страшно, если знать его уровень». В ролике два героя — актриса Светлана Пермякова и Сахарок — маскот Merck, которого озвучил голос радио «Россия» и радио «Маяк» Василий Белоусов. Подробнее на Sostav.

Герои российских мультфильмов поздравили «Детский мир» с юбилеем

В честь своего 75-летнего юбилея «Детский мир» запустил рекламную кампанию 360°, которая охватывает все каналы коммуникации: ТВ, диджитал, пространство розничной сети и рекламные поверхности торговых центров.

Видеоролик был снят креативным агентством Bolt Production в дачном домике творческой семьи в поселке на Николиной горе. Фактура дома позволила снять сцены из 70−90-х годов, в дальнейшем при помощи перекодировки комнат были созданы современные сетапы. Подробнее на Sostav.

В рекламе «Авито Недвижимости» герои бросили всё ради выгоды

Команда маркетинга «Авито Недвижимости» запустила федеральную рекламную кампанию, в которой рассказала о новых продуктах для получения выгоды при покупке квартиры через сервис.

Кампания состоит из трёх игровых роликов, хронометраж каждого из которых составляет 20 секунд. В двух из них герои готовы бросить всё ради выгоды и отправиться на просмотр квартиры в костюме дерева, не выйдя на сцену, или в полотенце, не завершив спа-процедуры. Подробнее на Sostav.

Амбассадоры «Ленты» устроили танцевальный флешмоб с «Тикерами-токерами»

Мультиформатная торговая сеть «Лента» запустила кампанию в поддержку программы лояльности — «Тикеров-Токеров 2». Для этого был снят музыкальный ролик с призывом бежать в «Ленту» за стильными новинками и узнавать Россию.

Для ролика был записан трек с соответсвующей аранжировкой. В съёмках участвовала команда профессиональных танцоров. В порывах танца герои ролика обклеивают одежду патчами-тикерами — это выполненные в стиле граффити наклейки, которые представляют восемь регионов России через различные символы. Подробнее на Sostav.

Радиошоу «Русские Перцы» показало рецепт хорошего настроения по утрам

В октябре стартовала рекламная кампания утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио». Она знакомит слушателей с новыми ведущими и показывает, как просыпаться в хорошем настроении.

В новом сезоне у шоу «Русские Перцы» обновился состав ведущих: к Антону Юрьеву присоединились новички Полина Жукова и Дмитрий Морозов. Они снялись в ролике, который показывает, как начинается утро без «Русских Перцев» и каким оно будет вместе с ними. Подробнее на Sostav.

Мир (межгосударственная телерадиокомпания) представила имиджевые видеоролики в честь 30-летия

«Мир» (межгосударственная телерадиокомпания) к своему 30-летию выпустила серию имиджевых видеороликов. В каждом из них отражена важная часть «Мира»: этапы создания, многонациональная команда, лучшие программы и зрители. Все ролики объединены новым дизайном с синими и зелеными сотами. Праздничному оформлению отвели отдельный ролик.

Здесь кроме сот, представлен второй символ 30-летия — небесная капля, в которой отражается весь мир, — аллегория прочного сообщества, содружества информационных ресурсов и содружества стран. Подробнее на Sostav.

Ювелирный бренд Sokolov выпустил рекламу с Лолитой за месяц до «Чёрной пятницы»

Ювелирный бренд Sokolov снял новый рекламный ролик с амбассадором компании — певицей Лолитой Милявской. В ролике она пошутила, что «где-то чтобы получить выгоду нужно что-то крутить, а в Sokolov выгодно, как не крути».



Кампания запущена ровно за месяц до начала распродажи «Чёрная пятница».

Рекламу школьной формы Acoola сняли в стиле блокбастеров

Бренд Acoola от компании Concept Group и AIDA Pioneer Branding&Creative выпустили ролик о новой коллекции школьной формы — он снят как трейлер долгожданной мировой кинопремьеры осени.

Рекламная кампания должна была донести до ЦА сообщение: «лучшая школьная форма в Acoola». Это сделано через истории главных героев, атрибутом школьной жизни которых стала форма бренда. В ролике показаны яркие моменты, которые ожидают детей в новом учебном году. Подробнее на Sostav.

АНО «Национальные приоритеты» и бюро «Рабочее название» представили промо сервисов портала «Госуслуги»

АНО «Национальные приоритеты» и бюро «Рабочее название» запустили промо для цифровых сервисов портала «Госуслуги». Рекламные ролики рассказывают, как действовать в непонятных ситуациях.

В жизни много ситуаций, сталкиваясь с которыми не сразу понимаешь, как их разрулить. Как правило, всё самое непонятное связано с оформлением документов, обращениями в разные инстанции и прохождением бюрократических процедур. В любых подобных непонятных ситуациях пишите роботу Максу — цифровому ассистенту портала «Госуслуги».

Nani («Магнит») и Twiga Touch сняли ролик о вселенной мамы и малыша

Бренд средств детской гигиены Nani («Магнит») представил первую рекламную кампанию, героями которого стали главные клиенты — малыши и их мама. В основу сюжета легла концепция «вселенной мамы и малыша», которую раскрыла команда «Магнит» и Twiga Touch.

Первые шаги малыша в новом мире начинаются с мамы, её нежного взгляда и ласковых прикосновений. Вселенная мамы и малыша — это трогательный и трепетный мир, наполненный любовью и заботой. В ролике воссоздана эта атмосфера, а зритель оказывается случайным гостем этой вселенной, отметили Sostav в агентстве.

Героини рекламы MiNiMi стали символом уверенности в себе

Агентство Main Target Group разработало стратегию продвижения ярких колготок, топов и носков MiNiMi. В новом рекламном ролике бренд демонстрирует девушкам, что всего одна цветная деталь может полностью изменить образ.

Работа с хореографом помогла создать сложные внутрикадровые монтажные решения, сохранив акцент на продукте. В итоге получился ролик, в котором героини управляют трендами, цветом и звуком, отметили креаторы. Подробнее на Sostav.

SunPharma, ZdravPunkt и Т-16 (Twiga) выпустили мультипликацию о природной силе растительных пастилок Neotravisil

В новом ролике растительные пастилки Neotravisil помогают героине справиться с дискомфортом в горле, приводя в гармонию внутреннее и внешнее, состояние героини и окружающее пространство.

SunPharma, Zdravpunkt и Т-16 (Twiga) разработали новую креативную концепцию и создали мультипликационный ролик для бренда «Неотрависил».

«Материа Медика», ZdravPunkt и Т-16 (Twiga) раскрыли тайную жизнь домашней аптечки в рекламе «Эргоферона»

Новый игровой ролик для «Эргоферон» рассказывает о «жизни лекарств» внутри домашней аптечки. В рекламной кампании показано главное преимущество препарата перед другими лекарствами — его комплексность.

«Материа Медика» совместно со ZdravPunkt и Т-16 (входят в Twiga CG) разработали креативную концепцию для препарата «Эргоферон». На примере оживших лекарств с различными действиями в виде забавных персонажей становится ясно, что вместо четырёх средств при простуде и ОРВИ достаточно одного средства.

«Материа Медика», ZdravPunkt и Т-16 (Twiga) сняли ролик с «близнецами-экспертами»

«Материа Медика», ZdravPunkt и Т-16 (входят в Twiga CG) разработали креативную концепцию для нового препарата «Рафамин», который лечит острые инфекции дыхательных путей и предотвращает бактериальные осложнения. Этот принцип представили в видео «близнецы-эксперты».