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18+
28.10.2022 в 12:40

Дмитрий Нагиев путешествует между строк в рекламе МТС

Режиссёром роликов в поддержку онлайн-библиотеки «Строки» стал Ярослав Чеважевский

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МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку онлайн-библиотеки «Строки». В серии роликов от агентства BBDO Moscow и режиссёра Ярослава Чеважевского актёр Дмитрий Нагиев переносится в книжные миры разных жанров — в них он буквально попадает через строки.

Хорошая книга захватывает внимание настолько, что порой читатель и сам начинает видеть себя героем её сюжета, отметили Sostav в компании. Этот инсайт стал основой продвижения платформы. Например, в одном из эпизодов Нагиев оказывается на планете ЭфОрия.

Как уточнили креаторы, съёмки роликов проходили на озере Баскунчак в Астраханской области — живописные пейзажи и экстремальная жара позволили съёмочной группе прочувствовать на себе практически инопланетную атмосферу.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

В кампании, посвященной «Строкам», мы решили отойти от реальности привычного ситкома и противопоставить реальный мир масштабности мира книжного.

Кроме того, важно отметить, что мы разработали и собственный оригинальный визуальный стиль сервиса, позволяющий дифференцировать «Строки», как среди других собственных сервисов МТС, так и среди конкурентов.

Креатив размещён на ТВ, в диджитале, а также на радио и в наружной рекламе. Кроме того, компания планирует запустить нестандартные проекты в офлайне.

О запуске сервиса «Строки» стало известно в конце сентября — обложки книг оформили в «Студии Артемия Лебедева».

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Дарья Маилова
Менеджер направления: Наталья Спиридонова
Руководитель направления маркетинга сервиса «Строки»: Глеб Давыдов

BBDO Moscow (агентство)

Режиссёр: Ярослав Чеважевский

BBDO Moscow МТС Чеважевский
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