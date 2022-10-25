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18+
25.10.2022 в 11:20

Пушной и Галыгин защитят титул чемпионов супертяжёлых скидок в рекламе «М.Видео-Эльдорадо»

Это первая совместная кампания брендов к распродаже «Чёрная пятница»

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» впервые запустила совместную рекламную кампанию своих брендов — в серии роликов от агентства Instinct , команды Ballpark production и режиссёра Ильи Смолина амбассадоры Александр Пушной и Вадим Галыгин сойдутся в супербитве за выгоду для покупателей. Промо приурочено к «Чёрная пятнице» — масштабной осенней распродаже, которая стартует 1 ноября.

Конкуренция «М.Видео» и «Эльдорадо» за покупателей и цены была обыграна через атмосферу рестлинга. Пока все ждут наступления сезона выгоды, Александр «Повелитель скидок» Пушной и Вадим «Сокрушитель цен» Галыгин под рёв толпы уже встретились лицом к лицу и показали одинаковый вес перед «турниуром» — размер скидки на технику в обеих сетях ритейлера.

Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео-Эльдорадо»:

Распродажи в ноябре проводят многие — через объединение двух сильных, дополняющих друг друга брендов в одной коммуникационной кампании, мы можем заметно усилить своё предложение, сделать его максимально заметным.

Именно поэтому для премьерного появления двух брендов в одной рекламной коммуникации мы выбрали действительно громкое событие, которое традиционно ждут миллионы. За основу концепции взяли антураж рестлинга с присущими ему особенностями и драматургией, элементами соперничества и актёрской игры.

В качестве действующих лиц мы задействовали наших основных харизматичных медийных персон, которые имеют высокую узнаваемость и ассоциируются с брендами у самой широкой аудитории, что делает этот креатив ещё эффективнее и заметнее.

Как уточнили в компании, промо осенней распродажи продлится в течение всего ноября и разделится на три этапа. На каждом из них будет представлен новый рекламный флайт, в котором зрители смогут наблюдать за развитием противостояния двух «величайших чемпионов в категории супертяжёлых скидок».

Ранее «М.Видео» открыл магазин электроники в метавселенной, а также выпустил танцевальный ролик с Александром Пушным.

Состав творческой группы:

«М.Видео» (клиент)

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента: Василий Большаков
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Татьяна Шароварская
Руководитель группы разработки рекламных кампаний: Елизавета Давыдова

Instinct (агентство)

Ballpark production (продакшн)

М-Видео Instinct Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо Ballpark Production
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