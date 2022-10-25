«Магнит» в рекламе сервиса доставки показал летающего курьера, кибер-русалок и говорящего кота

«Магнит» запустил рекламную кампанию своего сервиса доставки — в креативе от агентства DDB Russia показаны основные преимущества бренда в мире будущего. Например, в ролике курьер доставляет заказ на летающем ховерборде, а по пути он встречает русалок-любительниц скидок и говорящего гига-кота.
По словам креаторов, «ролик получился яркий, динамичный и при этом отлично доносящий продуктовые преимущества».
Ранее команда DDB Russia показала, как «Авито» помогает российским предпринимателям. А любители быстрых обедов громко признались в любви «Роллтону» в ролике от агентства.
Состав творческой группы:
Сеть магазинов «Магнит» (клиент)
Бренд-директор «Магнит»: Никита Березовский
Директор по цифровому маркетингу: Евгений Николаев
Руководитель по бренд-менеджменту: Андрей Новошинский
Руководитель управления маркетинга: Сергей Миляев
DDB Russia (агентство)
Креативный директор: Эльдар Джинчарадзе
Арт-директор: Корней Саламатов
Младший копирайтер: Алёна Щеголькова
Младший специалист по стратегическому планированию: Всеволод Набоко
Бизнес-директор: Татьяна Гурина
Младший менеджер по работе с клиентами: Александра Гудкова
Старший продюсер: Наталья Масюкова
Младший продюсер: Анна Гусельникова
Eclectica (продакшн)
Режиссёр: Александр GEX
Исполнительный продюсер: Иван Столетов
Продюсер: Александра Шахматова
Оператор-постановщик: Дмитрий Фольмер
Монтаж: Петр Ладен
Колорист: Александр Золотарёв
Композитор: Евгений Поляченков
Sinners (CG)
Креативный продюсер: Сергей Заволоко
Исполнительный продюсер: Юрий Шипелов
Продюсер: Тома Колотильщикова
Арт-директор: Марфа Сударь