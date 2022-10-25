«Магнит» в рекламе сервиса доставки показал летающего курьера, кибер-русалок и говорящего кота

«Магнит» запустил рекламную кампанию своего сервиса доставки — в креативе от агентства DDB Russia показаны основные преимущества бренда в мире будущего. Например, в ролике курьер доставляет заказ на летающем ховерборде, а по пути он встречает русалок-любительниц скидок и говорящего гига-кота.

По словам креаторов, «ролик получился яркий, динамичный и при этом отлично доносящий продуктовые преимущества».

Ранее команда DDB Russia показала, как «Авито» помогает российским предпринимателям. А любители быстрых обедов громко признались в любви «Роллтону» в ролике от агентства.

Состав творческой группы:

Сеть магазинов «Магнит» (клиент)

Бренд-директор «Магнит»: Никита Березовский

Директор по цифровому маркетингу: Евгений Николаев

Руководитель по бренд-менеджменту: Андрей Новошинский

Руководитель управления маркетинга: Сергей Миляев

DDB Russia (агентство)

Креативный директор: Эльдар Джинчарадзе

Арт-директор: Корней Саламатов

Младший копирайтер: Алёна Щеголькова

Младший специалист по стратегическому планированию: Всеволод Набоко

Бизнес-директор: Татьяна Гурина

Младший менеджер по работе с клиентами: Александра Гудкова

Старший продюсер: Наталья Масюкова

Младший продюсер: Анна Гусельникова

Eclectica (продакшн)

Режиссёр: Александр GEX

Исполнительный продюсер: Иван Столетов

Продюсер: Александра Шахматова

Оператор-постановщик: Дмитрий Фольмер

Монтаж: Петр Ладен

Колорист: Александр Золотарёв

Композитор: Евгений Поляченков

Sinners (CG)

Креативный продюсер: Сергей Заволоко

Исполнительный продюсер: Юрий Шипелов

Продюсер: Тома Колотильщикова

Арт-директор: Марфа Сударь