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25.10.2022 в 12:30

«Магнит» в рекламе сервиса доставки показал летающего курьера, кибер-русалок и говорящего кота

Креаторы представили работу бренда в мире будущего

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«Магнит» запустил рекламную кампанию своего сервиса доставки — в креативе от агентства DDB Russia показаны основные преимущества бренда в мире будущего. Например, в ролике курьер доставляет заказ на летающем ховерборде, а по пути он встречает русалок-любительниц скидок и говорящего гига-кота.

По словам креаторов, «ролик получился яркий, динамичный и при этом отлично доносящий продуктовые преимущества».

Ранее команда DDB Russia показала, как «Авито» помогает российским предпринимателям. А любители быстрых обедов громко признались в любви «Роллтону» в ролике от агентства.

Состав творческой группы:

Сеть магазинов «Магнит» (клиент)

Бренд-директор «Магнит»: Никита Березовский
Директор по цифровому маркетингу: Евгений Николаев
Руководитель по бренд-менеджменту: Андрей Новошинский
Руководитель управления маркетинга: Сергей Миляев

DDB Russia (агентство)

Креативный директор: Эльдар Джинчарадзе
Арт-директор: Корней Саламатов
Младший копирайтер: Алёна Щеголькова
Младший специалист по стратегическому планированию: Всеволод Набоко
Бизнес-директор: Татьяна Гурина
Младший менеджер по работе с клиентами: Александра Гудкова
Старший продюсер: Наталья Масюкова
Младший продюсер: Анна Гусельникова

Eclectica (продакшн)

Режиссёр: Александр GEX
Исполнительный продюсер: Иван Столетов
Продюсер: Александра Шахматова
Оператор-постановщик: Дмитрий Фольмер
Монтаж: Петр Ладен
Колорист: Александр Золотарёв
Композитор: Евгений Поляченков

Sinners (CG)

Креативный продюсер: Сергей Заволоко
Исполнительный продюсер: Юрий Шипелов
Продюсер: Тома Колотильщикова
Арт-директор: Марфа Сударь

Магнит DDB Russia Eclectica Sinners
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