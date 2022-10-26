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18+
26.10.2022 в 18:00

Леонид Агутин не дал Jony купить раф с корицей в новом ролике от «Мира»

Местом премьеры дуэта стал автомобиль

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Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию — героями ролика от агентства Instinct стали Леонид Агутин и Jony. Для продвижения приложения Mir Pay креаторы использовали формат «карпул-караоке» (караоке в автомобиле).

Во время музыкальной поездки исполнители узнают, что у каждого — свои предпочтения даже в кофе. Так, Леонид Агутин не даёт Jony заказать раф с солёной карамелью, а делает выбор в пользу классической версии напитка. Как считают в компании, герои сходятся в одном: в желании удобно и выгодно оплачивать покупки.

В агентстве уточнили Sostav, что специально для рекламной кампании певцы записали кавер на песню Агутина «Мир зелёного цвета».

Кампания «Мир в твоём ритме» разработана для ТВ и радио. Также креатив разместят в диджитале, в наружной и indoor-рекламе.

Ранее «Мир» показал в рекламе болельщиков команд РПЛ — для неё Instinct и продакшн Fetish Film создали креативы о болельщиках команд лиги с отсылками на каждый из 16 клубов. На видео фанаты собираются на предстоящие игры любимых команд под песню «Лететь» группы «А-Мега».

Состав творческой группы:

Платёжная система «Мир» (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Алина Друкарова
Руководитель центра специальных проектов: Вера Сюльзякова
Руководитель центра розничного маркетинга: Константин Анфимов-Готонелия

Instinct (агентство)

Client Service Director: Марина Вершинина
Account Director: Ирина Горнова
Account manager: Афанасьева Анастасия
Creative Director: Роман Фирайнер
Associate Creative Director: Иван Шаров
Copywriter: Виктория Устименко
Art Director: Татьяна Володарская
Producer: Татьяна Дмитриева

Hype Production (продакшн)

Режиссёр: Нигина Сайфуллаева
Оператор: Дарья Графова
Исполнительный продюсер: Илья Джинчарадзе
Линейный продюсер: Андрей Самсонов
Второй режиссёр: Алиса Степанова
Художник по костюму: Антон Синютин
Руководитель постпродакшн: Евгения Фадеева
Постпродакшн продюсер: Яна Белова
Режиссёр монтажа: Кирилл Пискарев
Цветокоррекция: Александр Золотарев
Фотограф: Данил Головкин

Hype Production Instinct Мир Агутин Jony карпул-караоке Mir Pay
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