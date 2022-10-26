Леонид Агутин не дал Jony купить раф с корицей в новом ролике от «Мира»

Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию — героями ролика от агентства Instinct стали Леонид Агутин и Jony. Для продвижения приложения Mir Pay креаторы использовали формат «карпул-караоке» (караоке в автомобиле).
Во время музыкальной поездки исполнители узнают, что у каждого — свои предпочтения даже в кофе. Так, Леонид Агутин не даёт Jony заказать раф с солёной карамелью, а делает выбор в пользу классической версии напитка. Как считают в компании, герои сходятся в одном: в желании удобно и выгодно оплачивать покупки.
В агентстве уточнили Sostav, что специально для рекламной кампании певцы записали кавер на песню Агутина «Мир зелёного цвета».
Кампания «Мир в твоём ритме» разработана для ТВ и радио. Также креатив разместят в диджитале, в наружной и indoor-рекламе.
Ранее «Мир» показал в рекламе болельщиков команд РПЛ — для неё Instinct и продакшн Fetish Film создали креативы о болельщиках команд лиги с отсылками на каждый из 16 клубов. На видео фанаты собираются на предстоящие игры любимых команд под песню «Лететь» группы «А-Мега».
Состав творческой группы:
Платёжная система «Мир» (клиент)
Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Алина Друкарова
Руководитель центра специальных проектов: Вера Сюльзякова
Руководитель центра розничного маркетинга: Константин Анфимов-Готонелия
Instinct (агентство)
Client Service Director: Марина Вершинина
Account Director: Ирина Горнова
Account manager: Афанасьева Анастасия
Creative Director: Роман Фирайнер
Associate Creative Director: Иван Шаров
Copywriter: Виктория Устименко
Art Director: Татьяна Володарская
Producer: Татьяна Дмитриева
Hype Production (продакшн)
Режиссёр: Нигина Сайфуллаева
Оператор: Дарья Графова
Исполнительный продюсер: Илья Джинчарадзе
Линейный продюсер: Андрей Самсонов
Второй режиссёр: Алиса Степанова
Художник по костюму: Антон Синютин
Руководитель постпродакшн: Евгения Фадеева
Постпродакшн продюсер: Яна Белова
Режиссёр монтажа: Кирилл Пискарев
Цветокоррекция: Александр Золотарев
Фотограф: Данил Головкин