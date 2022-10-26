Леонид Агутин не дал Jony купить раф с корицей в новом ролике от «Мира»

Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию — героями ролика от агентства Instinct стали Леонид Агутин и Jony. Для продвижения приложения Mir Pay креаторы использовали формат «карпул-караоке» (караоке в автомобиле).

Во время музыкальной поездки исполнители узнают, что у каждого — свои предпочтения даже в кофе. Так, Леонид Агутин не даёт Jony заказать раф с солёной карамелью, а делает выбор в пользу классической версии напитка. Как считают в компании, герои сходятся в одном: в желании удобно и выгодно оплачивать покупки.

В агентстве уточнили Sostav, что специально для рекламной кампании певцы записали кавер на песню Агутина «Мир зелёного цвета».

Кампания «Мир в твоём ритме» разработана для ТВ и радио. Также креатив разместят в диджитале, в наружной и indoor-рекламе.

Ранее «Мир» показал в рекламе болельщиков команд РПЛ — для неё Instinct и продакшн Fetish Film создали креативы о болельщиках команд лиги с отсылками на каждый из 16 клубов. На видео фанаты собираются на предстоящие игры любимых команд под песню «Лететь» группы «А-Мега».

Состав творческой группы:

Платёжная система «Мир» (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович

Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева

Бренд-менеджер: Алина Друкарова

Руководитель центра специальных проектов: Вера Сюльзякова

Руководитель центра розничного маркетинга: Константин Анфимов-Готонелия

Instinct (агентство)

Client Service Director: Марина Вершинина

Account Director: Ирина Горнова

Account manager: Афанасьева Анастасия

Creative Director: Роман Фирайнер

Associate Creative Director: Иван Шаров

Copywriter: Виктория Устименко

Art Director: Татьяна Володарская

Producer: Татьяна Дмитриева

Hype Production (продакшн)

Режиссёр: Нигина Сайфуллаева

Оператор: Дарья Графова

Исполнительный продюсер: Илья Джинчарадзе

Линейный продюсер: Андрей Самсонов

Второй режиссёр: Алиса Степанова

Художник по костюму: Антон Синютин

Руководитель постпродакшн: Евгения Фадеева

Постпродакшн продюсер: Яна Белова

Режиссёр монтажа: Кирилл Пискарев

Цветокоррекция: Александр Золотарев

Фотограф: Данил Головкин