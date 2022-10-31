«Тинькофф» заменил денежные приметы на финансовые правила

Банк «Тинькофф» представил новое направление для повышения финансовой грамотности россиян — в рамках него на базе «Тинькофф Журнала» бренд собрал образовательные продукты и курсы для детей и взрослых. В создании курсов участвовали ведущие психологи.

В поддержку спецпроекта «Тинькофф» запустил имиджевую кампанию «Будьте финансово здоровы». В её основу легла мысль о том, что здоровому отношению с деньгами мешают психологические установки и устаревшие стереотипы о деньгах. В ролике от креаторов Zebra Hero блогеры Денис и Лена Кукояки, Поля из деревки, актриса Роза Хайруллина и тренер Леонид Слуцкий вспомнили популярные финансовые приметы (например, денежное дерево и запрет на свист), которые пора заменить современными финансовыми правилами.

Александр Лебединский, директор по онлайн-маркетингу «Тинькофф»: Суеверия и приметы, связанные с деньгами, передаются из поколения в поколения, но не несут никакой пользы, а только страх. Например, потерять деньги, потому что насвистываешь любимую песню дома. Нам кажется, что пора менять отношение к деньгам и перестать их бояться. В роликах мы решили показать, что на смену старым приметам приходят новые способы выгодно обращаться с деньгами. И каждый из них выполним с помощью продуктов «Тинькофф».

На первом этапе новая программа финансовой грамотности будет состоять из четырёх направлений: обучающего курса для взрослых, курса о том, как научить детей управлять деньгами самостоятельно, тестирования для проверки уровня финансового здоровья и реалити-шоу, в котором пользователи «Тинькофф Журнала» смогут поделиться личным опытом перехода к осознанному отношению к деньгам.

Никита Юкович, главный редактор «Тинькофф Журнала»: При подготовке материалов о финансовой грамотности команда журнала поняла, что многие проблемы с деньгами связаны не со знаниями, а с особенностями психологии и привычками, которые мешают сформировать здоровое отношение к деньгам. Причём часто люди и сами этого не осознают. Чтобы помогать правильно и эффективно обращаться с финансами и денежными инструментами, нужен комплексный подход, направленный и на формирование здоровых привычек, и на изучение финансовых инструментов.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» займётся продажей автомобилей, а также доставкой продуктов через суперапп.

Состав творческой группы:

«Тинькофф» (клиент)

Ольга Волкова, Дарья Ананьева

Zebra Hero (креатив, продакшн)

Креативный директор: Денис Колесов

Креаторы: Андрей Солгалов, Михаил Вишневский

Арт-директор: Марго Погосян

Генеральный продюсер: Таня Чепко

Продюсер: Влада Старикова

Аккаунт-директор: Елена Самойлова

Режиссёр: Катя Телегина

Исполнительный продюсер: Анастасия Ширшова

Постпродакшн продюсер: Александра Бравова