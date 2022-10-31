«Тинькофф» заменил денежные приметы на финансовые правила

Банк «Тинькофф» представил новое направление для повышения финансовой грамотности россиян — в рамках него на базе «Тинькофф Журнала» бренд собрал образовательные продукты и курсы для детей и взрослых. В создании курсов участвовали ведущие психологи.
В поддержку спецпроекта «Тинькофф» запустил имиджевую кампанию «Будьте финансово здоровы». В её основу легла мысль о том, что здоровому отношению с деньгами мешают психологические установки и устаревшие стереотипы о деньгах. В ролике от креаторов Zebra Hero блогеры Денис и Лена Кукояки, Поля из деревки, актриса Роза Хайруллина и тренер Леонид Слуцкий вспомнили популярные финансовые приметы (например, денежное дерево и запрет на свист), которые пора заменить современными финансовыми правилами.
Александр Лебединский, директор по онлайн-маркетингу «Тинькофф»:
Суеверия и приметы, связанные с деньгами, передаются из поколения в поколения, но не несут никакой пользы, а только страх. Например, потерять деньги, потому что насвистываешь любимую песню дома. Нам кажется, что пора менять отношение к деньгам и перестать их бояться.
В роликах мы решили показать, что на смену старым приметам приходят новые способы выгодно обращаться с деньгами. И каждый из них выполним с помощью продуктов «Тинькофф».
На первом этапе новая программа финансовой грамотности будет состоять из четырёх направлений: обучающего курса для взрослых, курса о том, как научить детей управлять деньгами самостоятельно, тестирования для проверки уровня финансового здоровья и реалити-шоу, в котором пользователи «Тинькофф Журнала» смогут поделиться личным опытом перехода к осознанному отношению к деньгам.
Никита Юкович, главный редактор «Тинькофф Журнала»:
При подготовке материалов о финансовой грамотности команда журнала поняла, что многие проблемы с деньгами связаны не со знаниями, а с особенностями психологии и привычками, которые мешают сформировать здоровое отношение к деньгам. Причём часто люди и сами этого не осознают.
Чтобы помогать правильно и эффективно обращаться с финансами и денежными инструментами, нужен комплексный подход, направленный и на формирование здоровых привычек, и на изучение финансовых инструментов.
Ранее стало известно, что «Тинькофф» займётся продажей автомобилей, а также доставкой продуктов через суперапп.
Состав творческой группы:
«Тинькофф» (клиент)
Ольга Волкова, Дарья Ананьева
Zebra Hero (креатив, продакшн)
Креативный директор: Денис Колесов
Креаторы: Андрей Солгалов, Михаил Вишневский
Арт-директор: Марго Погосян
Генеральный продюсер: Таня Чепко
Продюсер: Влада Старикова
Аккаунт-директор: Елена Самойлова
Режиссёр: Катя Телегина
Исполнительный продюсер: Анастасия Ширшова
Постпродакшн продюсер: Александра Бравова