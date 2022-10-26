«Сухим из воды»: сотрудник банка «Зенит» помог выжить после кораблекрушения

Рекламное агентство Art Union , продакшен «Огурец» и банк «Зенит» представили новый ролик, где в сеттинге холодного водоема дальновидный герой спасается благодаря специальному предложению банка. Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.
К художественной составляющей кадра авторы отнеслись особенно трепетно: лодка в ролике — эксклюзивный экземпляр, обшитый натуральным деревом. Дверь, на которой плывёт главный герой, изготовили специально для съёмок. Это заняло месяц у команды профессиональных краснодеревщиков.
Реклама направлена на повышение узнаваемости банка. Ролик транслируется на федеральном телевидении, OLV, диджитал-каналах, SMM, наружной рекламе.
Алексей Кудрявцев, директор по маркетингу банка «Зенит»:
Сцена знаменитого фильма с альтернативной концовкой — новый сюжет рекламного ролика банка «Зенит». Используя знакомую всем эмоциональную сцену, мы демонстрируем, что готовы предложить решения в любой, даже самой нестандартной ситуации. В центре нашего внимания — каждый клиент, для которого у нас есть не только передовые финансовые решения, но и тёплое человеческое отношение, поддержка и эмпатия. Обновленная кампания повысит узнаваемость бренда банка «Зенит» в розничном сегменте, позволит расширить бизнес и укрепить конкурентные позиции банка в ключевых регионах.
Никита Сендеров, исполнительный продюсер продакшена «Огурец»:
Съёмки были непростыми, так как актёрам предстояло провести несколько часов в холодной воде. Под игровой одеждой у них были гидрокостюмы, а рядом находилась лодка спасателей, готовая прийти на помощь в любой момент. К счастью, не понадобилось — все остались целы, здоровы и невредимы.
Ролик продолжает кампанию «Каждый клиент — звезда», стартовавшую в январе в диджитал, на ТВ, в прессе, на радио и в наружной рекламе. Традиционно в съёмке приняли участие клиенты банка, на которых похожи кинозвезды. Режиссёром проекта выступил Владимир Беседин, для которого данный проект стал пятым по счёту в сотрудничестве с «Огурцом».
Состав творческой группы
«Банк Зенит» (клиент)
Заместитель Председателя Правления Банка Зенит: Наталья Тутова
Директор по маркетингу: Алексей Кудрявцев
Заместитель директора по маркетингу: Елена Васильева
Директор Центра продуктового маркетинга: Алена Ковалевская
Art Union (креатив)
«Огурец» (продакшен)
Исполнительный продюсер: Никита Сендеров
Линейный продюсер: Илья Прокопов
Режиссёр: Владимир Беседин
Оператор: Арсений Кан
Художник-постановщик: Игорь Широков
Художник по костюмам: Ксения Bohema
Композитор: Сергей Логутов
Звукорежиссёр: Всеволод Панюков
Директор площадки: Дмитрий Чернышук
Режиссёр монтажа: Саша Кошелев
Колорист: Саша Золотарев