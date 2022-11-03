NFT-скрепыш, дипфейк-сериал и аватар альпаки: подборка активаций октября

В октябре российские бренды и агентства представили музыкально-астрологическое руководство, выбрали альпаку в качестве цифрового аватара телеканала, выпустили NFT-скрепыша и ресайкл-куртки, а также сделали из дипфейков веб-сериал. Что из этого вышло — смотрите в нашей подборке диджитал-кейсов и промокампаний месяца.

«Магнит» выпустил первый NFT-токен — «золотого» скрепыша

«Магнит» выпустил своё первое NFT, сообщили Sostav в компании. Первыми токенам в коллекции торговой сети стали «золотые» скрепыши — виртуальные копии игрушек, созданных для одноименной акции лояльности.

Покупатели, которым в запечатанном бумажном саше попадается специальный скрепыш, в дополнение получают уникальный цифровой сертификат на него. Сертификат подтверждает подлинность виртуального объекта и право собственности. Подробнее на Sostav.

Телеканал «Суббота!» завёл альпаку

Телеканал «Суббота!» представил своего диджитал-инфлюенсера — в качестве цифрового аватара креаторы выбрали помесь альпаки и ламы Жозефину.

Кроме айдентики телеканала, Жозефина будет «обитать» в его диджитал-среде. Как отметили Sostav в компании, она станет не только новой героиней эфира, но и будет использоваться в качестве маркетингового и рекламного инструмента. Например, «Сбер» первым приобрёл интеграцию с цифровым инфлюенсером «Субботы!». Подробнее на Sostav.

Снежные барсы записали зов о помощи в «Звуке»

Всемирный фонд дикой природы (WWF), HiFi-сервис «Звук» и проект для коллабораций брендов Colable запустили благотворительный проект «Снежный барс. Зов о помощи» — активация приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечался 23 октября.

В записи тематического плейлиста приняли участие актёры дубляжа Всеволод Кузнецов, Сергей Чонишвили (официальный голос телеканала СТС), Пётр Гланц (СТС Love, ранее — голос телеканала «Перец»), а также создатель студии «Кураж-Бамбей» и голос Paramount Comedy Денис Колесников. Кроме их обращений, на лендинге проекта можно услышать голоса ирбисов и сделать пожертвование на их спасение. Подробнее на Sostav.

Agenda Media Group выпустила дипфейк-веб-сериал

Продакшн-компания Agenda Media Group при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») создала веб-сериал «ПМЖейсон» с использованием технологии дипфейк. Первые серии уже вышли в Сеть и доступны для просмотра в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В комедийном проекте использованы образы знаменитых актеров — Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона. Подробнее на Sostav.

«СберСпасибо» и Journey представили арт-гороскоп от нейросети

Для посетителей на территории фестиваля ArtLife командой проекта «СберСпасибо» и агентства Journey было создано интерактивное пространство, где каждый желающий мог получить свой персональный арт-гороскоп, созданный нейросетью GPT-3. Нейросеть была разработана Андреем Клименко, автором канала Neural Shit, а также обучена на текстах книг по современному искусству и биографиях.

Ключевым объектом стенда «СберСпасибо» была стелла с огромной бутафорской микросхемой внутри. На экране рядом нужно было ввести свое имя и знак зодиака. После этого гость получал персональный арт-гороскоп, созданный нейросетью. В карточке гороскопа QR-ссылка на лендинг, где можно до конца ноября получить скидку на фирменный мерч из магазина ArtLife Store.

«Лента Онлайн» открыла виртуальный гипермаркет в поездах метро

Сервис доставки «Лента Онлайн» запустил кампанию «Виртуальный гипермаркет». В метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода начали курсировать брендированные поезда, пассажиры которых могут отсканировать QR-код и собрать заказ.

К каждому продукту команда Human Creative Production добавила QR-код, который ведёт на карточку товара на сайте «Лента Онлайн». Как отмечают креаторы, в основу идеи проекта легла идиома «Вагон и маленькая тележка». Она, с одной стороны, отражает широкий ассортимент «Ленты Онлайн», с другой — подчёркивает канал размещения рекламы. Подробнее на Sostav.

Девелопер Hutton представил свою метавселенную

Девелопер Hutton на ярмарке современного искусства Cosmoscow 2022 представил собственную метавселенную. Как отметили Sostav авторы проекта, философией Hutton Metaverse стала тема космических открытий, новой диджитал-реальности, NFT-арта и AR-технологий.

Новый виртуальный продукт транслирует видение будущего компанией, говоря о связи архитектуры, дизайна и искусства в эпоху технического прогресса. В рамках Hutton Metaverse был создан архитектурный модуль — диджитал-кластер для визионеров и путешественников, который помогает встретить единомышленников и открыть для себя новые возможности в технологиях и искусстве, а также представить будущее общественных пространств. Подробнее на Sostav.

На «Яндекс Музыке» вышел новый сезон «засыпательного» подкаста

18 октября на Яндекс Музыке вышел второй сезон подкаста «Подушки-шоу» — в нём будет 40 выпусков по двадцать минут каждый. Голосовой помощник Алиса, вундеркинд Саша Кравченко и ведущий первого сезона подкаста — юный музыкант Энджел Жуков вместе с гостями проекта обсудят известных людей и их вклад в историю.

Первым гостем второго сезона станет Почтальон Печкин из «Простоквашино». Позже к нему присоединятся другие герои киностудии «Союзмультфильм» из сериалов «Монсики», «Оранжевая корова» и «Крутиксы». Подкаст ежедневно помогает родителям подготовить ребенка ко сну и выработать у детей дошкольного возраста привычку засыпать просто и с удовольствием, считают авторы шоу.

МТС разместила рекламу на «цифровых воротах» в Шереметьево

МТС разместила рекламу со свайп-эффектом на «цифровых воротах» — парной рекламной конструкции, расположенной при въезде в аэропорт Шереметьево.

По сценарию контента, герои ролика передвигались с одного экрана на другой. Наружка стала частью рекламной кампании подписки «МТС Доступ».

Павел Пепперштейн разработал принты для коллаборации бренда «Два мяча» и банка «Точка»

Как отметил креатор, устремлённый прочь от земного шара корабль на одном из космических ретро кед олицетворяет несгибаемый дух людей, которые привыкли действовать, а не ждать. Солнечная корона на втором подчёркивает их особую роль в устройстве мира.

KFC и Nectarin выпустили иллюстрации с хоррор-персонажами

Сеть KFC и агентство Nectarin представили серию стильных иллюстраций с культовыми хоррор-персонажами. Кроме того, креаторы разработали тематический конкурс: пользователям нужно было описать, в какого монстра они превращаются, когда они очень хотят блюдо от KFC.

«Яндекс Маркет» и Beko объединились, чтобы покупатели смогли выбрать технику под стиль жизни

На площадке маркетплейса «Маркет» и Beko запустили проект про объединение привычного каждому человеку стиля жизни и, вместе с ним, комфорта. Большой гардероб, шерсть любимого питомца на любимом свитере из ЦУМ, пополнение в семье или объемная семейная стирка — всё это совсем не проблема для стиральных машин Beko, считают авторы проекта.

На странице проекта можно познакомиться с несколькими историями разных людей и семей — стиральные машинки и сушильные машины Beko в этом повествовании практически главные герои и незаменимые помощники, уточнили в «Маркете».

Lamoda и «Снежная Королева» выпустили коллекцию из переработанных материалов

Онлайн-платформа Lamoda объединилась с брендом верхней одежды «Снежная Королева» для создания экологичной капсулы из переработанных материалов — в неё вошли 16 моделей, которые сделаны из полиэфирного ресайкл-волокна.

Каждая вещь в коллекции многофункциональна и будет отлично смотреться на улицах города, а выбранные для капсулы формы и яркие цвета помогут поддержать эмоциональный баланс, считают дизайнеры проекта.

«Звук» и «Рамблер» разместили музыкально-астрологическое руководство

На «Рамблер/гороскопах» (сервис портала «Рамблер», входит в медиахолдинг Rambler&Co) появилось музыкально-астрологическое руководство на время солнечного и лунного затмений в период с 25 октября по 8 ноября.

В нём эксперты рассказывают о том, как знакам зодиака подготовиться к коридору затмений, а «Звук» представил плейлисты для каждой из стихий.

В YAPPY запустились открытые комнаты

В YAPPY появилось новое пространство для общения и совместного творчества — открытые комнаты. Каждая комната доступна в течение 24 часов и даёт возможность неограниченному количеству пользователей общаться и создавать тематические коллабы.

Открытые комнаты представляют собой тематические чаты, где люди со схожими интересами могут обмениваться информацией и делать совместные проекты. Также к ним можно привлечь аудиторию из других приложений. Подробнее на Sostav.

Милана Хаметова провела фан-встречу в поддержку «Бургер Кинг»

«Бургер Кинг» решил максимально повысить узнаваемость и лояльность аудитории подростков с помощью промоактивации с участием инфлюенсера Миланы Хаметовой.

Кампания по продвижению бренда охватывала все каналы коммуникации — креаторы разработали специальный «Лайки бокс» с набором популярных позиций меню, 3D-стикеры, а также челлендж от Likee, где главный приз — запись дуэта с Миланой Хаметовой и Ваней Дмитриенко. Ещё одной масштабной частью акции стала фан-встреча в московском ТЦ «Павелецкая плаза». За неделю анонсирования мероприятия продажи «Лайки боксов» выросли на 10,5% и продолжают расти после презентации проекта во время самого ивента.

Кроме того, челлендж продолжает набирать участников — фанаты «Бургер Кинг» и Миланы снимают креативные распаковки тематических «Лайки боксов» и выкладывают в Likee c хештегом #ЛайкиКинг.

2ГИС нанёс на карту места съёмок фильма «Сердце пармы»

2ГИС разместил на карте основные места съёмок и ключевые локации исторического блокбастера. В описаниях точек можно узнать, как снимался фильм, а также какие природные достопримечательности и местные легенды нашли отражение в «Сердце пармы».

По запросу «сердце пармы» 2ГИС покажет около 30 локаций с описаниями, кадрами из фильма и фотографиями. Это позволит больше узнать об истории создания кинокартины и выбрать интересные места для поездки — маршрут к ним тоже можно построить в геосервисе. Помимо мест съёмок, к премьере фильма сервис отметил ключевые локации, связанные с историей и мифологией Пермского края.

Авито запустил Telegram-игру с монстрами об опасностях в интернете

Сервис «Авито» запустил игру для пользователей Telegram, в которой можно больше узнать о технологиях безопасности, сражаясь с виртуальными монстрами, имитирующими поведение злоумышленников в интернете.

В «Авито» пояснили, что Telegram-игра в метафорической форме рассказывает об опасностях, которые пользователь может встретить в интернете, и правильному поведению в спорных ситуациях. В игре пользователи встретят персонажей — Чатожуя, Агрозвона, Шлёпослова и других монстров. Каждый из них олицетворяет опасности. Чатожуй уводит собеседника в сторонние мессенджеры из безопасного чата «Авито». Подробнее на Sostav.

В рекламе Ália горожане возвысились над жилым комплексом

Девелопер Asterus запустил диджитал- и OOH-кампанию для жилого района Ália. В ней на первый план поставлен не продукт, а его потребитель. Каждый этап, от идеи до финального продакшена, был проведён силами молодого креативного агентства Exalter.

15-секундные ролики OLV показывали на сайтах онлайн-кинотеатров в формате programmatic in-stream, а также в «Яндекс Видео» в формате out-stream video. Подробнее на Sostav.

Центр дизайна и интерьера Expostroy представили в формате 3D на медиафасаде VinEx Media

На медиафасаде VinEx Media стартовала 3D-кампания Expostroy, специализированного комплекса отделочных материалов и товаров для ремонта. При разработке проекта за основу были взяты приемы оптических иллюзий, создающие ощущение глубины и эффект присутствия.

На ролике предметы интерьера плавно сменяют друг-друга: душ превращается в настольную лампу, а лампа становится креслом. Проект реализован совместно с рекламным агентством «Восход». Подробнее на Sostav.

Ювелирная сеть «585*Золотой» вместе с блогерами начали «Звёздную перезагрузку»

Звёздные эксперты помогут подписчицам ювелирной сети изменить привычный образ и посмотреть на себя по-новому. Пять победительниц получат в подарок стильное преображение, профессиональную фотосессию и ювелирные украшения.

Для участия в проекте «Звездная перезагрузка» нужно загрузить свою фотографию с ювелирными украшениями в конкурсный альбом «585*Золотой» во «ВКонтакте»/

Purina Happy и BAR creative agency открыли школу для любителей курочек в «Одноклассниках»

Школа стала контент-проектом и рассказывала о правильном подходе к кормлению птицы, нюансах содержания и здоровья. Проект был поддержан через тематические посевы во «ВКонтакте» и ОК, публикации в «Дзене», блогерами, которые разводят кур, а также промокампанией, баннеры которой вели пользователя на карточки товара в маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Всего в рамках проекта вышло 32 публикации — посты материалы от блогеров и DIY-публикации. Сообщество школы в «Одноклассниках» получило более 1 млн органического охвата, средний ERR составил 0,37%. В тотале проект охватил 5,3 млн целевой аудитории, из которых 3,7 млн пришлось на non-media охват.

G-Drive конвертировал километры в топливо

Бренд топлива G-Drive помог выступить группе спортсменов с нарушениями зрения и атлетов с особенностями развития в соревнованиях по триатлону Ironstar. Вместе с волонтерами компании «Газпром нефть» они приехали в Сочи и прошли дистанции гонки.

Чтобы сделать спорт еще ближе для людей с особенностями, G-Drive конвертировал все пройденные участниками километры в топливо в 34,7 тыс. л бензина для заправки транспорта социальных учреждений, в том числе предназначенного для перевозки особенных спортсменов на соревнования и тренировки.

Инициативу G-Drive осветила в своих соцсетях блогер, триатлет и амбассадор Ironstar Анастасия Тукмачева, которая прошла «железные дистанции» в связке со слабовидящей атлеткой.

В G-Drive рассказали о коллаборации с Кариной Нигай

Бренд топлива G-Drive и фешн-инлюенсер Карина Нигай показали, что оранжевый цвет — «маст хэв» любого образа этой осени, а гонки вдохновляют дизайнеров. На фоне болида гонщика Романа Русинова, который тоже появился в кадре, Карина показала мастерство перевоплощения и примерила на себя ярко-оранжевые «луки».

С помощью трендового видео бренд и инфлюенсер анонсировали новый выпуск шоу «Вызов» на ТНТ , где Роман Русинов провёл испытание для участников и прокатил фешн-инфлюенсера по трассе Moscow Raceway, показав экстрим настоящих гонок.

На «РЖД Арене» появился «Сектор Добра»

ФК «Локомотив» и сервис Добро Mail.ru запустили совместный благотворительный проект «Сектор Добра». Такое название получил 22-й сектор арены.

Все средства от продажи билетов на этот сектор на матчи «Мир» Российской Премьер-лиги будут перечислены в благотворительные фонды-партнёры Добра Mail.ru.

Cozy Home интегрировал сервис лайв-стриминга

Сайт Cozy Home провёл интеграцию с сервисом лайв-стриминга Streamerce. Теперь на сайте появился специальный раздел для просмотра онлайн-трансляций и записей прямых эфиров, инициируемых компанией.

Помимо возможности демонстрировать видеоконтент, сервис позволяет добавлять товары в корзину и совершать покупки в режиме онлайн.

«Кухня на районе» и hh.ru составили «бизнес-ланч мечты» москвича

Сервис доставки еды «Кухня на районе» и платформа по поиску работы hh.ru выпустили «Дрим ланч» — специальную позицию в меню, которую создали на основе опроса более чем 5 тыс. пользователей.

По результатам опроса, большинство респондентов (55%) выбрали бы бизнес-ланч с привязкой к национальной кухне (харчо с говядиной на первое, чахохбили с рисом на второе и хачапури на закуску).

Стриминговая платформа WASD создала собственные эмодзи

Российская стриминговая платформа WASD (принадлежит МТС) выпустила набор смайлов, эмоции которых хорошо знакомы стримерскому комьюнити. В ближайшее время пак дополнят новыми персонажами, а также авторскими смайлами от команды WASD и стримеров платформы.

Команда WASD разрабатывала дизайн вместе с иллюстратором и стримером Екатериной Куликовой. Для создания смайлов было проведено полноценное исследование стиля общения в стримерской культуре. Так, помимо распространённых эмоций, в пак вошли популярные для комьюнити мемы и ситуации: «Gigachad», «Facepalm», «Triggered», «Booba», «AYAYA» и другие. Подробнее на Sostav.